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Московский листок

Бензин не доливают все, разбавляют многие

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 1

Бензин не доливают все, разбавляют многие

Федерация автовладельцев России (ФАР) провела эксперимент, целью которого являлось выявление АЗС, на которых недоливают бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Его итоги продемонстрировали печальную картину — из 34 проверенных АЗС в 13 субъектах России недолив выявлен в 76% случаев. 

Наиболее показательным стал пример Краснодарского края: заправка бака спецавтомобиля «тайного покупателя» бензином марки АИ-95 по 44,70 руб/литр показала, что недолив составил 19,03%. То есть фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр.

Лабораторные испытания отобранного АИ-95 показали, что топливо не соответствует ТР ТС: сера 122.9, доля бензола 2.71, доля кислорода 4.3, доля метанола 4.95.



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