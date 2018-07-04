Сына Грызлова уличили в антисемитизме

Сын председателя высшего совета "Единой России", экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова Дмитрий оказался в центре скандала из-за неуместного высказывания в соцсетях в адрес евреев.

Как сообщает Znak.com, на своей странице в Facebook Грызлов-младший назвал свою знакомую по имени Евгения "оборотнихой с двумя паспортами", утверждая, что она работала журналистом, одновременно являясь гражданкой России и Израиля.

"Женя нельзя двумя паспортами прикрыть попу и жить на два государства. Ты себя называешь журналистом? Ты всегда работала в изданиях с двойным гражданством. Не стыдно? Хотя прости вспоминая то как ты вела себя 10 лет назад понимаю почему евреи распяли Христа. А после этого религию под себя подвели", - говорится в сообщении [орфография сохранена].

Издание отмечает, что пост вероятно, был посвящен Евгении Заславской, которая также прокомментировала запись: "Журналистом не являюсь уже лет десять, вела себя хорошо. И нет, мне ни за что не стыдно. Счастлива тем, что у меня есть две родины. И, кстати, негоже кичиться зарубежными поездками! Выброси загранпаспорт, он тебе не нужен. Стыдно только за то, что с тобой близкие контакты имела", - написала Заславская.

"Быть на игре России и переживать что тебя лишат гражданства Израиля это сильно... иудеи многие такие... может правда чемодан Москва Израиль?", - продолжил Грызлов-младший в комментариях.

Позже под постом Грызлова набралось несколько сотен гневных откликов, обвинявших его в антисемитизме.

Напомним, Грызлов-младший возглавляет "Модное радио" в Санкт-Петербурге. Его отец в настоящее время полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.