Сына Грызлова уличили в антисемитизме

Сын председателя высшего совета "Единой России", экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова Дмитрий оказался в центре скандала из-за неуместного высказывания в соцсетях в адрес евреев.
Как сообщает Znak.com, на своей странице в Facebook Грызлов-младший назвал свою знакомую по имени Евгения "оборотнихой с двумя паспортами", утверждая, что она работала журналистом, одновременно являясь гражданкой России и Израиля.
"Женя нельзя двумя паспортами прикрыть попу и жить на два государства. Ты себя называешь журналистом? Ты всегда работала в изданиях с двойным гражданством. Не стыдно? Хотя прости вспоминая то как ты вела себя 10 лет назад понимаю почему евреи распяли Христа. А после этого религию под себя подвели", - говорится в сообщении [орфография сохранена].
Издание отмечает, что пост вероятно, был посвящен Евгении Заславской, которая также прокомментировала запись: "Журналистом не являюсь уже лет десять, вела себя хорошо. И нет, мне ни за что не стыдно. Счастлива тем, что у меня есть две родины. И, кстати, негоже кичиться зарубежными поездками! Выброси загранпаспорт, он тебе не нужен. Стыдно только за то, что с тобой близкие контакты имела", - написала Заславская.
"Быть на игре России и переживать что тебя лишат гражданства Израиля это сильно... иудеи многие такие... может правда чемодан Москва Израиль?", - продолжил Грызлов-младший в комментариях.
Позже под постом Грызлова набралось несколько сотен гневных откликов, обвинявших его в антисемитизме.
Напомним, Грызлов-младший возглавляет "Модное радио" в Санкт-Петербурге. Его отец в настоящее время полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.
то Госдума,правительство,Кремль,редакции ТВ написал 04.07.2018 12:12
ПРОПАГАНДА исчезнет,грабеж прекратится,олигархов не будет.
Некому будет выполнять Ротшильдовский план "БАРБАРОССА".
Как страшно жить.
Хреновод написал 04.07.2018 11:46
-Что это? написал 04.07.2018 11:35
Б лядь, вам Сталин сделал государство Израиль. Чтоб Вы, если останетесь здесь, побыстрее бы разевреивались. Нет. вы продолжаете оставаться здесь и продолжаете строить из себя САМЫХ обиженных...При этом, уча жругих жЫть.
Пошли как вы на...