В Минтруда заявили о небывалом росте зарплат россиян

Реальные зарплаты россиян за 3-4 месяца 2018 года выросли почти на 10%, сообщил в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава Минтруда Максим Топилин. "У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов. Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет", - заявил чиновник.

При этом он отметил, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

"Мы будем сдвигать планку возраста. Люди, безусловно, будут больше трудиться и получать большие зарплаты", - сказал Топилин.

По его словам, часто высококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти на пенсию, из-за чего компания теряет важного сотрудника. "Для меня это, как для работодателя, трагедия. Все зависит от компетенции. А если мы не развиваемся и не добавляем знания, то это всегда проблема", - пояснил он.