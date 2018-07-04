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Московский листок

Глава "Натали Турс" заявил об аннулировании всех туров

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 1

Глава "Натали Турс" заявил об аннулировании всех туров

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" объявил об аннулировании всех все забронированных и оплаченных туров своих клиентов.

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", - заявил глава " Натали Турс" Владимир Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, в среду компания проведет оперативное совещание по возникшим проблемам. "Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше", - пояснил он.

Напомним, 29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам. После отказа от чартерных программ у туроператора начались сложности и с путевками, включающими регулярную перевозку.

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, сейчас в ассоциацию «Турпомощь» поступают десятки звонков от туристов «Натали Турс», столкнувшихся с проблемами при заселении в отели в Испании, Турции и Таиланде. «Это те, кто прилетел на отдых регулярными рейсами, но их проживание не было оплачено. Но "Натали Турс" — действующий туроператор, эти вопросы не в компетенции "Турпомощи"», - цитирует Голова "Коммерсант".

 



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
это как же, вашу мать, извиняюсь понимать...
Калькулятор написал 04.07.2018 13:58
тур оплачен.
его аннулировали.
билеты не куплены, отель не оплачен.
а где деньги?
бизнес - это кража. всегда
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