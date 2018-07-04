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Московский листок

Минэкономразвития предупредило о резком снижении темпов роста ВВП и реальных зарплат в 2019 году

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 2

Минэкономразвития предупредило о резком снижении темпов роста ВВП и реальных зарплат в 2019 году

Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года может замедлиться до уровня ниже 1% и по итогам года составит 1,4%, следует из прогноза Минэкономразвития.

"Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9%. В разрезе компонентов использования продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопоставимыми с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики", - говорится в материалах.

Отмечается, что рост промпроизводства вновь перейдёт на траекторию ускорения в 2020 году и составит 2%. "При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до уровня выше 3% в период 2021-2024 годов. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП сохранятся на уровне 1,5-2,0%", - отмечается в обзоре.

Согласно прогнозу министерства, темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1 % в 2019 году. "Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств — с 3,5% год к году в текущем году до 2,6% год к году в 2019 году", - говорится в материалах министерства.

В МЭР считают, что замедление реальных темпов роста заработных плат в 2019 году обусловлено первую очередь формированием высокой базы сравнения в 2018 году в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также повышением размера МРОТ до прожиточного минимума.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 04.07.2018 13:36
"формированием высокой базы сравнения в 2018 году в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы..."!!!???
Из-за высокого содержания серы в анусе "Окурка" вставание с колен мундиальных психопатов по кликухе рашкияйцы отменяется!!!
Шире ягодицы РФовцы!!!)))
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(без названия)
киргуду написал 04.07.2018 13:20
а я говорю не рост а минус 15 %..а с 2002 года минус прет за 250%.это вы балоде верьте про рост...
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