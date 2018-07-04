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Московский листок

Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера "Роснано", похитившего сотни миллионов рублей

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 3

Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера "Роснано", похитившего сотни миллионов рублей

Мосгорсуд отменил арест управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова по делу о хищении порядка 200 млн рублей корпорации. Как передает РИА Новости, согласно решению суда Горьков должен быть освобожден немедленно.

Топ-менеджер Роснано был арестован в июне 2017 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 г. вопреки установленному порядку размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в размере от 460 до 740 млн руб. в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 г. банк лишился лицензии, в связи с чем АО «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.

8 июня 2018 года Горьков должен был выйти на свободу так как истек предельный срок его содержания под стражей. Однако накануне вечером следователь возбудил новое уголовное дело, снова провел процедуру задержания, предъявил обвинение и провел допрос. После чего Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о новом аресте.

Прокуратура, однако, выступила против повторного заключения под стражу. По словам прокурора, оба дела возбуждены одним следователем, потерпевшим по обоим делам является "Роснано", поэтому это должен был быть просто новый эпизод, а не отдельное уголовное дело.

Сам Горьков отверг все обвинения, утверждая, что никак не мог влиять на инвестиционную деятельность "Роснано".

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1168 написал 04.07.2018 15:23
сортирный Карлик вручит ему звезду Героя, как и вору Сердюкову?
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Re:
размышляющий написал 04.07.2018 14:59
Ворон ворону - глаз не выклюет.
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(без названия)
юристконсульт написал 04.07.2018 14:45
Буржуазный закон, что дышло - куда повернул, туда и вышло.
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