Новый Уренгой. Муса Мамедов. Полтора года после выселения на улицу

За плечами Мусы Мамедова 4 года юридических тяжб с государством - власти Нового Уренгоя сделали всё, чтобы лишить его семью и сотни подобных семей, жилья. Город Новый Уренгой, газовая столица страны, возводился трудом энтузиастов, приехавших покорять Север, строить новые города. Чтобы разместить молодых строителей, врачей, учителей, рабочих, всех тогда размещали во временные двухэтажные строения. Временные строения со временем значительно износились, став единственным ветхим жильём для сотен новоуренгойцев наших дней.

Тракторист Мамедов получил жильё по производственному ордеру "Уренгойгазмонтаж", в таком доме по улице Звёздная 57, микрорайон Монтажник, в 1998 году, два десятка лет отработал на городских объектах Нового Уренгоя. В 2012-м году его дом был признан аварийным, и подлежащим сносу, но вместо предоставления другого жилья, буржуазные власти перешли к тактике выживания жильцов, чтобы они добровольно покидали свои жилища, не дожидаясь новых взамен.

В феврале 2016-го дом Мамедова был отключён от электроэнергии, в сентябре - от воды и тепла. Несколько семей, которым некуда было уходить, кроме улицы, продолжали оставаться в угасающем доме, но к холодам ушли и они. Муса Мамедов вместе со своими детьми и женой уходить отказался наотрез, держась за своё ордерное жильё, как единственную защиту от улицы.

Почти полгода он выживал со своей семьёй фактически в условиях военного времени - его дом заиндевел даже снаружи, мороз сковал стены изнутри, окна, ванную. Соседний дом по улице Звёздной 56, где Мамедовы раньше могли брать воду, отогреваться, 23 декабря был снесён - его жители также были вынуждены самообустраиваться, как и жители дома 57 - кто ушёл к родственникам, кто на съёмное жильё. Мамедовым пришлось оставаться в замерзающем дому уже и без поддержки соседей.

Опека, полиция, представители власти стали постоянными завсегдатаями семьи Мамедовых, принуждая их под разными предлогами освободить занимаемое жильё и отправляться вместе с детьми на улицу.

Ранним утром 21 февраля 2017-го была проведена целая спецоперация по насильственному выдворению Мамедовых из дома - сам Мамедов был задержан в своём доме по улице Звёздная 57 сотрудниками полиции и отправлен в ОВД, его жена была задержана сотрудниками УФМС, дети отправлены в городской приют, кошка и вещи вывезены в неизвестном направлении, мебель поломана, дом наполовину разрушен. Таким образом было исполнено судебное постановление о выселении семьи Мамедовых на улицу.

Вдогонку Мамедовым выписали штрафы - 2 тысячи рублей на имя Эльзы, жены Мамедова, состоящей с ним в законном браке, имеющей 2 детей, граждан РФ - якобы за нарушение миграционного законодательства, и 1 тысячу на имя Мусы - за сопротивление приставам в день выселения. Вещи семьи и сейчас, спустя полтора года, по-прежнему остаются в "Уренгойжилсервис", сама семья вынуждена скитаться по углам, а детей (которых Мамедовым удалось вернуть из приюта "Садко" через несколько дней) пришлось вывезти к родственникам - бабушке и дедушке, так как городские власти стали угрожать их изъятием из семьи, если Мамедовы не решат жилищный вопрос.

Мамедов бегает по всем инстанциям, пытаясь восстановить справедливость, но безрезультатно, более того, зам.мэра города Андрей Мартынов даже подал на Мамедова заявление в Прокуратуру о возбуждении уголовного дела против него, якобы за фальсификацию документов по праву проживания в своём доме по улице Звёздная 57. Документы на жильё были признаны настоящими, а Мартынов - "добросовестно заблуждающимся".

Мамедов в отчаянии обращается в своих видеобращениях:

"Вы - преступник, Мартынов!

Уважаемый Владимир Владимирович Путин, вот 18-го Вы хотите, чтобы я за вас голосовал, а вот мой дом разбомбили, с учёта сняли, как я буду вас выбирать, голосовать? Или Вы сами тоже там, беспредельничаете, да? А Кобылкин Дмитрий Николаевич золотой унитаз себе восьмимилионный, а моих дети в детдом выбрасывают. ...Никто не может быть произвольно лишен жилья, вот у меня ордер, а решение суда, судья Литвинов - без удовлетворения! 4 года судебный процесс, семью разорвали, вещи не отдают, сделали меня и моих несовершеннолетних детей бомжами!"