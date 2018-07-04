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Московский листок

Фальшивомонетчики утратили интерес к российским рублям

Опубликовано 04.07.2018 в разделе комментариев 1

Фальшивомонетчики утратили интерес к российским рублям

Подделка российских денег практически не представляет интереса для фальшивомонетчиков, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе IV международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения". По ее словам, это обусловлено уровнем защиты российских банкнот и финансовой грамотности населения.

"Наши цифры по фальшивым банкнотам нас удовлетворяют, потому что качество банкнот, которые мы выпускаем, дает нам возможность выйти на очень низкий уровень подделок. Цифра 8 [фальшивок] на 1 млн купюр говорит сама за себя", - цитирует Скоробогатову ТАСС.

При этом она отметила, что "единичные случаи" подделок надо воспринимать "как исключение, не как правило".

По словам Скоробогатовой, этому также способствует активная просветительская работа Банка России. Так, в начале года ЦБ выпустил совместно с Гознаком мобильное приложение, позволяющее гражданам самостоятельно проверять банкноты на наличие защитных признаков, сообщила представитель ЦБ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
н-Стожар1 написал 04.07.2018 21:31
лет так пять назад мне показывали операторы на заправках иркутской краснефти тысячные,проходившие даже сканер ,но свляющиеся фальщивыми,ибо под обычной люминесцентной лампой под потолком зелененькая или коричневенькатней давности. воще летя медведка не меняла цвет при разных наклонах. у меня в кошельке 1000 сча проверю...люминисцентной дома нет,тока светодиодные и накаливания,но перед компом от экрана меняет на синий от зеленого. значитца не фальшивка по информации пятиле.воще лет двадцать назад мерикосы трубили ,что 20 процентов наличных долларов произведены не в сша(то подрузамевало,что они не фальшивые). потом всплыло ,что их(доллары)печатает северная корея при 100 процентной гарантии сохранности напечатонного перед заказчиком, и все разговоры про 20 процентов заглохли.я тута в южную корею собрался 1600 долларов. да 100 долларов сейчас это произведение исскусив ане то что 25 лет назад. вот я то же думаю,вполне могли северокорейцам поручить печатать,дешево и очень очень сердито. ну это от инсайдера информация а им верит,как то не комильфо...
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