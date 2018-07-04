Фальшивомонетчики утратили интерес к российским рублям

Подделка российских денег практически не представляет интереса для фальшивомонетчиков, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе IV международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения". По ее словам, это обусловлено уровнем защиты российских банкнот и финансовой грамотности населения.

"Наши цифры по фальшивым банкнотам нас удовлетворяют, потому что качество банкнот, которые мы выпускаем, дает нам возможность выйти на очень низкий уровень подделок. Цифра 8 [фальшивок] на 1 млн купюр говорит сама за себя", - цитирует Скоробогатову ТАСС.

При этом она отметила, что "единичные случаи" подделок надо воспринимать "как исключение, не как правило".

По словам Скоробогатовой, этому также способствует активная просветительская работа Банка России. Так, в начале года ЦБ выпустил совместно с Гознаком мобильное приложение, позволяющее гражданам самостоятельно проверять банкноты на наличие защитных признаков, сообщила представитель ЦБ.