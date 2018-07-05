О полицейской мрази

Просмотрел одно за другим два сообщения. Первое о том, что у очередного мента при обыске нашли поддоны денег (на момент сообщения их ещё не пересчитали) https://www.opentown.org/news/187175?user=69132.

Второе сообщения дам полностью, это заметка Натальи Холмогоровой под заголовком «Подробнее о «Новом величии»»:

«В организации состояли две девушки, 17 и 19 лет, и восемь молодых людей постарше — от 20 до 29. А также два сотрудника ЦПЭ. Один выступал провокатором, другой наблюдал и собирал доказательства.

Изначально «организация» представляла собой чат в Телеграмме, где общалась оппозиционно настроенная молодежь. До 6 ноября 2017 года они смотрели «Артподготовку» и ориентировались на Мальцева, но после того, как никакой революции не случилось, в нем разочаровались и теперь сидели в чатике, обсуждая, что «надо, наверное, что-нибудь делать, только непонятно, что».

Тут в чатике появляется Руслан Д., который на самом деле и не Руслан, и не Д. По документам следствия у него другое имя (возможно, тоже ненастоящее), и все данные о нем засекречены.

«Как это что делать? — говорит он. — Давайте создадим организацию!»

Говорит красиво и складно — и убеждает всех, что действительно надо создать организацию. Красивое название, символ, все дела.

«У организации должен быть устав и политическая программа!» — говорит он, и затем сам пишет и то, и другое. Впоследствии — вот так сюрприз! — в тексте политической программы эксперты обнаруживают признаки экстремизма.

«У организации должна быть структура!» — говорит он, и сам расписывает структуру организации. По странному совпадению, структура точно соответствует указаниям Пленума ВС о признаках, позволяющих классифицировать сообщество как организацию (структурные подразделения, не менее двух человек в каждом, расписанные на бумаге роли и обязанности — все то, что у компании из чатика, собирающейся в кафешках, очень вряд ли возникло бы само).

Надо же, думают активисты, как нам повезло с вождем, какой знающий и деятельный человек. С ним не пропадем!

«А еще хорошо бы всем научиться стрелять и кидать коктейли Молотова — а то мало ли, вдруг революция, а мы ничего не умеем!» — говорит он. И все едут на полигон стрелять, а Руслан Д., который и не Руслан, и не Д., потихоньку снимает эти развлечения на камеру.

Ну а потом всех сажают. Конечно, кроме Руслана Д.

История эта, конечно, нуждается в широкой публичности — прежде всего, из соображений безопасности для молодежи. Как детей учат педофилов распознавать и от них шарахаться, вот так же и здесь.

И вот что интересно. Одна из основных риторических претензий к Навальному сейчас — что он «использует детей». Обращается к подросткам и молодежи, заманивает их на всякие опасные мероприятия, где могут повинтить, а могут случиться и более серьезные неприятности. В связи с последним митингом, например, много было гневных разговоров и обсуждений этой темы.

Использовать молодежь как пушечное мясо во взрослых политических играх — дело не слишком хорошее, но, видимо, неизбежное. Молодежь — очень уж удобная паства. Молодые люди энергичны, не связаны обязательствами, с максимализмом и жаждой справедливости у них все хорошо, а с мозгами и с осторожностью пока не очень. И сами рвутся в бой — не отгонять же их!

Но, черт возьми, пока Навальный подростков «использует», ставя в потенциально опасные ситуации, не проявляя должной осторожности и т.п. — Центр «Э» их просто берет за руку и ведет в тюрьму. Спокойно, деловито, с первого шага зная, чем все это в результате должно закончиться». https://www.rod-pravo.org/delo-novogo-velichiya/

Наталья не права, в управлении «Э» работают не люди, а человеческая мразь, и эта мразь отлично знает, чем это закончится, - премиями и наградами, а также завидным жалованием. А общем смысле - деньгами. А за деньги эта мразь и мать родную живьём закопает. Других в управление «Э», как, впрочем, и в следователи, прокуроры и судьи, путин просто не принимает.

В Советском Союзе такую мразь к милицейским, прокурорским и судебным должностям и близко бы не подпустили. Да что СССР, в царской России такое было немыслимо!

Почему я так сразу - мразь! А сами подумайте, что должны были бы сделать честные государственные служащие, заметив в Интернете группу молодёжи, недовольной государством? Честные государственные служащие начали бы убеждать эту молодёжь, какое государство у нас хорошее, как они счастливы, что живут под президентом путиным и т.д. А что сделали эти мрази?

Повторю то, о чём писал четыре года назад.

Весной 2014 года судили товарища по несчастью полковника Владимира Квачкова Александра Ермакова за «приготовление к организации вооруженного мятежа, а также за приготовление к посягательству на жизнь общественных деятелей», и суд дал ему аж 12 лет по показаниям внедрённого ФСБ провокатора Галкина.

А я накануне прочел «Записки жандарма» бывшего в свое время начальником Киевского охранного отделения Российской Империи А.И. Спиридовича, и появилась возможность сделать кое-какие сравнения и выводы.

Благодаря хорошо поставленной работе и помощи Киевского, Волынского и Подольского генерал-губернатора М. Драгомирова, подполковник Спиридович умело подавлял революционное движение, в частности, за его бытность начальником Киевского охранного отделения в Киеве не было ни одного теракта, но: «Продолжала хорошо работать лишь типография местного комитета эсдеков. Ее надо было раскрыть во что бы то ни стало. Становилось уже совестно, что мы не можем к ней добраться». А, казалось бы, в чем проблемы? Продвинуть в работники этой типографии какого-нибудь своего сотрудника и вскрыть ее местонахождение. Но: «Между тем подойти к ней можно было только путем наружного наблюдения, так как иметь в типографии внутреннюю агентуру, значило бы самому участвовать в ее работе, иными словами, дать классический пример провокации». Попробуйте оценить эту тонкость – агент государства не имел права организовывать преступление! В противном случае получалось, что это преступление – печатание листовок - организовал сам Спиридович.

И в те годы это была не самодеятельность Спиридовича, а шло сверху: «Взгляды же тогдашнего директора департамента полиции Лопухина и Зубатова были настолько строги и щепетильны в отношении агентуры, что нам категорически воспрещалось иметь сотрудников на ролях активных деятелей вообще и в частности членами каких-либо центров. Сотрудники, как указывали нам, могли быть около них, но не в них. В то время не было еще писаных инструкций по агентуре для заведующих розыском, но руководящие указания, предостерегавшие от провокации, даже неумышленной, были неимоверно строги».

А потом появились и «писаные» инструкции. В 1904 году помянутый А.А. Лопухин составил «Временное положение об охранных отделениях», в котором запрещал начальникам охранных отделений использовать секретных агентов для организации государственных преступлений. (Интересно, что Лопухин, будучи уже частным лицом, узнал, что агент охранного отделения, по бывшей службе известный ему как «Раскин», не простой агент, а член ЦК партии социалистов-революционеров и глава их боевой организации Е. Азеф. И именно Лопухин разоблачил Азефа в глазах Центрального комитета этой партии, так сказать, выдал революционерам агента Охранного отделения).

Да, конечно, можно вести речь о честности полицейского Лопухина и жандарма Спиридовича, но я хотел бы обратить внимание, что эту честность подпирал суд Российской Империи, и тогда это было серьезно.

Тут хорошо видна разница между тиранией и фашизмом, между монархом и фюрером. Монарху власть дает бог, а фюреру – партия, а партия, как ни крути, а это масса более мелких фюреров. У монарха все суды исполняют законы монарха, а при фашизме суды исполняют «законы» местного фюрера в первую очередь. Монарх не потерпит давления на свои суды всяких там чубайсов, а фюрер вынужден терпеть, поскольку сам зависит от мелких фюреров - от этих чубайсов.

Так вот, суд Российской Империи рассматривал дела так, как царь указал законами, – с учетом всех обстоятельств. Для суда Российской Империи не было проблем приговорить террориста к повешению, и они вешали их и восставших крестьян тысячами. Но когда в спину Спиридовича разрядил револьвер его секретный агент Руденко, суд этому Руденко назначил всего 6 лет каторги. Всего 6 лет! И это при том, что свидетель этого покушения, жена Спириловича, от переживаний сошла с ума и умерла! (Сравните, фашистский суд назначил полковнику Квачкову 13 лет строгого режима, хотя Квачков не имел даже оружия для того, чтобы в кого-то выстрелить). Ещё обращу внимание, Руденко не был агентом полиции - ни в коем случае! Руденко был завербованным Спиридовичем революционером - предателем. Если бы Руденко был агентом полиции, то судили бы и самого Спиридовича.

Оцените: суд принял во внимание, что в Спиридовича стрелял человек, которого Спиридович, склонив стать предателем, - в глазах суда Спиридович совершил настолько отвратительный поступок, что сам спровоцировал Руденко на эти выстрелы. Понимаете, в глазах тех судей-людей, делать из людей подонков, было очень неблаговидным поступком, даже если это делалось для их же, судей, защиты.

Так вот, исходя из тех, имперских, понятий, в деле Квачкова суд Российской Империи назначил бы директору ФСБ генералу армии А. Бортникову за организацию преступления «приготовление к мятежу» такое же наказание, как и полковнику Квачкову. Как минимум. Ведь они совершали одно и то же деяние, запрещенное законом.

Но у нас не Российская Империя, а Russia, и не суды Российской Империи, а фашистские суды. Поэтому холуи Бортникова получили цацки на грудь и денежные премии, а Квачков 13 лет. Соответственно, вместе с детьми «Нового величия» сел бы не только этот подонок-«Руслан», но и все генералы «центра Э», как минимум.

Так, что честность работников спецслужб это очень хорошо, это понятно и просто необходимо. Но, настоящий, а не фашистский, суд – это надежнее.

Ю.И. МУХИН

Приложение:

С прошлого года хранятся факты, а я всё не нахожу места, чтобы их дать и этим зафиксировать. Итак.

20.06.2017. «По сообщениям наших источников, на прошлой неделе в тюменском СИЗО был найден мертвым мужчина, подозреваемый в организации преступного сообщества. Как рассказали собеседники Znak.com, арестанта обнаружили со вскрытыми венами и перерезанным горлом. Покойный, предположительно, мог обладать знаниями и дать показания по делу, расследование которого сейчас идет в Тюмени. В рамках следствия, сообщают несколько источников Znak.com, задержаны и помещены под арест сотрудники регионального управления ФСБ по Тюменской области. Их подозревают в организации преступной группы, которая на протяжении более 10 лет занималась убийствами, в том числе заказными.

…По информации наших собеседников, в состав банды входили четыре человека. По одной из версий, сотрудниками федеральной службы безопасности являлись все четверо, включая уже якобы покойного арестованного. По другой — только двое в званиях капитана и майора (еще один — полицейский, а последний — мастер рукопашного боя в одной из силовых структур). Предполагаемое число убийств, за которые могут нести ответственность задержанные, — от шести до не укладывающихся в голове 53. Мотивы также называются разные — от ксенофобских до меркантильных. Среди убитых, предположительно, — таксисты, коммерсанты, «черные обнальщики»».

01.11.2017. «В Москве вынесли приговор бывшему сотруднику уголовного розыска, получившему крупную взятку от лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда.

Подполковника Вадима Шавлохова приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Он обвинялся в том, что в 2013 году, будучи оперуполномоченным по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД, за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его преступную группу.

Преступная группа Аслана Гагиева была образована в начале нулевых и насчитывала более 50 членов. Начиная с 2004 года бандиты убили 60 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, чиновники, бизнесмены и другие. Среди наиболее резонансных преступлений — убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, совершенные в 2008 году».

16.11.2017. «Телеканал Дождь и «Новая газета» провели совместное расследование о «бизнес-империи» экс-главы ГУВД Москвы Владимира Пронина, возглавившего московскую милицию с 2001 по 2009 года - до инцидента с расстрелом покупателей супермаркета майором Денисом Евсюковым.

После отставки уроженец Фатежского района Курской области Пронин вынужденно вернулся на малую родину и занимается обширным хозяйством, которое за время его работы в Москве, по характеристике телеканала, «выросло до размеров небольшого государства».

За те же восемь лет сыновья милиционера успели стать миллионерами и обзавелись солидной московской недвижимостью.

Бывшая невестка генерала Екатерина Пронина, которая была замужем за младшим сыном Александром, прежде отказывавшая в интервью, сама обратилась к журналистам, рассказав о схемах, по которым на нее оформлялось все имущество генеральского семейства.

Сыновья Пронина занялись бизнесом в Европе и живут один на Кипре, второй в Португалии

Оба сына Владимира Пронина стали гражданами европейских стран, переоформив туда имущество, при этом зарабатывать продолжают на московской собственности, полученной в бытность их отца главой столичной милиции.

«Огромная часть средств, что сыновья заработали здесь, в России, они, как и положено детям чиновников или бывших чиновников, вложили заграницу. У Александра, у младшего сына - на Кипре бизнес строительный, недвижимость, и, более того, он стал гражданином Кипра», - рассказал Роман Анин».

05.12.2017. «Как рассказали корреспонденту «РГ» в СКР, к уголовной ответственности привлекаются начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур.

Эти высокие полицейские чины по версии следствия обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с компаниями, которые были подконтрольны их знакомому».

01 июля 2018. «Борец с экстремизмом убил школьника, свернув ему шею.

В Моздоке начался суд над очередным оборотнем в погонах из центров по противодействию экстремизму. Садист избил школьника ногами и рукояткой пистолета, а потом свернул ему шею. Таких среди «антиэкстремистов» много. Начальник Центра «Э» Ингушетии Тимур Хамхоев с подчинёнными занимался разбоем и вымогательством с применением пыток, замучав насмерть арестованного Магомада Далиева. Оперативник Центра «Э» Северо-Западного округа Антон Михайлов, старший оперуполномоченный Центра «Э» в Тольятти Алексей Суходеев и двое их коллег из Нижнего Новгорода оказались вымогателями, а их коллега из знаменитой станицы Кущевской Краснодарского края Александр Ходыч - мошенником. За взятку повязали подполковника из питерского Центра Эдуарда Тугушева...А сколько таких ещё на свободе!» http://www.apn-spb.ru/news/article28410.htm