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Московский листок

Массовая подача требований против пенсионной реформы

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 0

Как Сергей Удальцов организовал массовую подачу требований в администрацию президента за проведение референдума по пенсионной реформе. И как он объявил о начале следующей акции. Репортаж Максима и Петра Калашниковых.



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Массовая подача требований против пенсионной реформы
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