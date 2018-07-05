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Московский листок

Князь Владимир крестил не Русь, а Украину

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл богатство
Князь Владимир крестил не Русь, а Украину

Украинцы 28 июля отметят 1030-летний юбилей крещения страны, а российская церковь была образована после украинской, заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС. Фрагмент интервью приводится на сайте главы Украины. 

«В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — заявил Порошенко. 

Он добавил, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия.

***

Ну понятно, князь Владимир крестил Украину, просто он этого тогда не знал. Ну окрестил что-то, а что? Да неважно... Украина оказалась.

Хотя самого себя и дружину святой князь крестил в Херсонесе, который тогда Украиной точно не был, да и сейчас не Украина. А потом уж принялся крестить направо и налево - и Киев окрестил, и Новгород, и многие другие места. Новгород не Украина часом?

***

О происхождении Русской православной церкви из Украины мог сказать только такой крупный "религиовед", как Порошенко. Прекрасно известно, что русская церковь получила автокефалию от константинопольского патриарха во Владимире и Москве, а никакой Украины при этом не присутствовало, тем более, что не было и никакой "украинской" церкви - была митрополия в Литве, но тоже в составе Вселенского патриархата. 

***

У всех государств, оказывается, есть право на независимую церковь. Жалко, об этом ничего не знает римский папа, а то бы порадовался за испанскую церковь или французскую...

Понятно, что Порошенко имел в виду православные страны, просто по обыкновению коряво высказался.

Но почему-то православных автокефальных церквей всего 15, а государств заметно больше. Например, тот же Вселенский патриарх в Константинополе окормляет еще и Финляндию, Эстонию и Кипр, не говоря о США и Канаде.

Александрийская церковь окормляет не только Египет, но и практически всю Африку - Эфиопию, Эритрею, Сомали, Конго и до самой ЮАР включительно.

Аниохийский патриархат окормляет Сирию и Ливан.

Ну и, конечно, РПЦ, в каноническую территорию которой входят также, кроме РФ и Украины, Белоруссия, Казахстан, Япония и Китай, Средняя Азия, Молдавия, Латвия, Эстония.

Но для Украины вполне может подойти прецедент создания Англиканской церкви. То есть полностью национальной государственной церкви с главой государства во главе. Порошенко будет смотреться...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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абортарии суверенных укрокацапий
Victor написал 05.07.2018 02:56
делятся конфессионально. Часть абортивного материала принадлежит московской партриархии, другая часть: автокефальна. Имеется также халяльный и кошерный абортивный материал.
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