О преимуществе левых на выборах в Москве

"26 кандидатов из 33 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став представлять документы", - заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в среду "Интерфаксу".

Прием документов на регистрацию кандидатов завершился 3 июля в 18:00. До этого времени шесть кандидатов представили документы на регистрацию, пять из которых собрали необходимое число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал 76 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110.

***

"Отказались сами" - это значит не смогли пройти административных барьеров, и совершенно непонятно удовлетворение, с которым глава избиркома об этом сообщает. Это значит, что правила выборов таковы, что даже известные и имеющие поддержку политики участвовать в них могут, только если власть им это позволит.

Наглядно это демонстрирует, конечно, либеральная часть столичного политикума - только что отпраздновали победу на муниципальных выборах, а голосов своих же (во всяком случае тех, за кого агитировали) муниципальных депутатов собрать не удалось. То есть, помимо того, что сам по себе "муниципальный фильтр" является издевательством над принципом свободных выборов, даже наличие "своих" мундепов вовсе не означает, что их голоса достанутся кому следует.

Факт: либералы не смогли консолидироваться, не смогли выдвинуть не то что единого кандидата, но не смогли выдвинуть никого вообще.

***

В целом понятно - Собянин получит такой результат, какой ему потребуется, чтобы переназначиться на новый срок и при этом не напугать президента своим результатом. Что-нибудь около 52 процентов, думаю, будет ему в самый раз. Но почему сразу соглашаться?..

В отличие от либеральной части политического спектра, с левой стороны выдвинут Вадим Кумин - не без огрехов, но все же вполне себе ясно: были проведены предварительные голосования, были проведены переговоры со всеми возможными союзниками. По существу, Вадим Кумин вполне может быть консолидированным кандидатом от левых сил.

Недостатки этого кандидата - это вопрос прежде всего к кадровой комиссии ЦК КПРФ. Для левых партий и организаций, не входящих в "проект Зюганова", как раз это является несущественным. Ну какая, допустим, Левому фронту разница, что бывший депутат от КПРФ (Кумин не меньше 12 лет в левом движении) не является членом этой партии? Это только упрощает дело, поскольку Кумин оказывается не связан с номенклатурой горкома КПРФ, которая в левой части спектра вызывает понятное раздражение. Более того, уже заявлял, что и в составе горкома, и в его политике после выборов произойдут изменения, надо надеяться, позитивные.

С другой стороны, Кумин не предлагает всем дружно побегать с флажками за него, а после избирательной кампании оставить все "при своих" - предлагает создать устойчивую левую коалицию в Москве, в том числе и с прицелом на предстоящие в будущем году выборы в Мосгордуму.

***

Понятно, что в этом политическом сезоне выиграть выборы без выбора не получится. Есть даже очень большие сомнения в том, что удастся заявленная цель - пройти во второй тур. Но это и не очень важно. Важна предстоящая трансформация левой части политического спектра в столице, где Кумин представляет позитивную, открытую к сотрудничеству сторону. И не похоже, что после выборов он "сольется", как Грудинин, даже не попытавшийся выдвинуться на губернаторских выборах в Подмосковье.

С Грудининым все ясно, причем было ясно с самого начала. С Куминым - нет, не однозначно. У него есть озвученная программа, причем не только на выборы, но и на период после них. Причем если у него не получится, то будет это поражением КПРФ, а вот если получится - то выигрышем всех левых в столице.

Начали хорошо - с акции против повышения пенсионного возраста у приемной президента.

Массовая подача требований против пенсионной реформы

Если дальше все пойдет также, можно поддержать. Даже нужно, наверно. Все-таки впервые в Москве у левых образовалось явное преимущество, странно было б не воспользоваться.