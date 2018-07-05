В Кремле создали штаб пропаганды пенсионной реформы

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По словам одного из источников, штаб работает в течение примерно двух недель. Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время.

Другой источник издания отметил, что штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы. "Менеджерить будет администрация — внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, «Единой России", - сообщил он.

Еще один близкий к администрации источник рассказал, что совещания по этому вопросу идут с конца мая. "Там есть понимание, что всё плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает", - отметил собеседник издания. "Людям не объяснить, почему они должны отдать то, что считают своим. Умом они могут понять объяснение, но принять не смогут", - добавил близкий к Кремлю источник.

Отметим, что до настоящего времени все попытки властей объяснить россиянам преимущества более позднего выхода на пенсию провалились. Согласно июньскому опросу "Левада-Центра" подавляющее большинство (89%) наших сограждан отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию. При этом 87% респондентов считает, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет), представляется оптимальным. Вместе с тем ФОМ также зафиксировал рост протестных настроений: о готовности выйти на акции против повышения пенсионного возраста заявили 43% россиян (среди людей от 46 до 60 лет - 57%).

При этом, несмотря на подчеркнутую непричастность Путина к планам правительства, его рейтинг, согласно недавнему опросу "Левада-центра", снизился с 60% до 48%, недовольство его политикой выросло в два раза – с 6% до 11%. Такой низкий уровень поддержки Путина был в 2011 году.