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Московский листок

Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 7

Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил закрытым указом первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко звание Героя России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах.

По словам одного из источников издания, господин Кириенко получил высокую награду за вклад в избирательную кампанию президента. 18 марта Владимир Путин впервые в истории российских выборов получил голоса больше половины избирателей: 56,4 млн голосов из 108,9 млн при явке 67,9%. Кроме того, на присвоение господину Кириенко высшего звания повлияла его роль в развитии атомной отрасли. По информации издания, звания Героев также были присвоены нескольким сотрудникам "Росатома", где Кириенко трудился с 2005-го по 2016 год, а также вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову.

Собеседники издания также полагают, что Кириенко и Борисов могли получить звание Героев России за работу над «президентскими проектами», связанными с созданием оружия на новых физических принципах.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: осталось Чубайса наградить героем
ну и до кучи написал 05.07.2018 12:09
Роттенберга,Познера,Шапиро,Ротшильдов(всех),Рокфеллеров(всех),Гитлера,
Галкинда.,Сатановского,Кедми,Вальцмана,Абрамовича,Березовского,Ходорковского,Немцова...
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(без названия)
просто факт написал 05.07.2018 11:44
Кириенко - фамилия матери. Фамилия отца - Израитель.
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Re: Re: осталось Чубайса наградить героем
давно не удивляюсь написал 05.07.2018 11:37
Так они и есть настоящие Герои ЭТОЙ!- ПУТИНСКО-ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ России!Чубайса? Да походу вопрос только во времени.А еще Егора Гайдара посмертно - обязательно!Столько для путирашки сделал!
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называется
voronivorona написал 05.07.2018 11:23
Приватизированное государство
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Re: осталось Чубайса наградить героем
А ЧТО УДИВИТЕЛЬНОГО? написал 05.07.2018 11:22
Насколько не парадоксальна американская методичка,но ее нужно выполнять.
Это Ротшильды наградили своего ИЗРАИТЕЛЯ, за служение интересам Ротшильдов и Рокфеллеров.
Спорим,скоро ИЗРАИТЕЛЯ наградят православным орденом от РПЦ?!
Типа поржать,поиздеваться над православными,опустить народец!
Будут кошерно изгаляться!
Да,еще обретут мощи мироточащие святого Бориса Ельцинда! А?
Маразм,так маразм!
Ротшильдам слава!Рокфеллерам слава!
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(без названия)
IPs написал 05.07.2018 11:09
А как же Эллочка Чурова? Она разве не Херой? Или с ней Вова расплатился бабосами? И потом... надо дать хотя бы по значку команде подтанцовщиков - Грише, Паше, Ксюше, педику Ж., еще там кому-то... все ведь старались на одну "победу"!
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осталось Чубайса наградить героем
kerg написал 05.07.2018 10:56
и Ельцина с Гайдаром - посмертно
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