Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил закрытым указом первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко звание Героя России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах.
По словам одного из источников издания, господин Кириенко получил высокую награду за вклад в избирательную кампанию президента. 18 марта Владимир Путин впервые в истории российских выборов получил голоса больше половины избирателей: 56,4 млн голосов из 108,9 млн при явке 67,9%. Кроме того, на присвоение господину Кириенко высшего звания повлияла его роль в развитии атомной отрасли. По информации издания, звания Героев также были присвоены нескольким сотрудникам "Росатома", где Кириенко трудился с 2005-го по 2016 год, а также вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову.
Собеседники издания также полагают, что Кириенко и Борисов могли получить звание Героев России за работу над «президентскими проектами», связанными с созданием оружия на новых физических принципах.
ну и до кучи написал 05.07.2018 12:09
Галкинда.,Сатановского,Кедми,Вальцмана,Абрамовича,Березовского,Ходорковского,Немцова...
просто факт написал 05.07.2018 11:44
давно не удивляюсь написал 05.07.2018 11:37
voronivorona написал 05.07.2018 11:23
А ЧТО УДИВИТЕЛЬНОГО? написал 05.07.2018 11:22
Это Ротшильды наградили своего ИЗРАИТЕЛЯ, за служение интересам Ротшильдов и Рокфеллеров.
Спорим,скоро ИЗРАИТЕЛЯ наградят православным орденом от РПЦ?!
Типа поржать,поиздеваться над православными,опустить народец!
Будут кошерно изгаляться!
Да,еще обретут мощи мироточащие святого Бориса Ельцинда! А?
Маразм,так маразм!
Ротшильдам слава!Рокфеллерам слава!
IPs написал 05.07.2018 11:09
kerg написал 05.07.2018 10:56