Путин присвоил Кириенко звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил закрытым указом первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко звание Героя России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах.

По словам одного из источников издания, господин Кириенко получил высокую награду за вклад в избирательную кампанию президента. 18 марта Владимир Путин впервые в истории российских выборов получил голоса больше половины избирателей: 56,4 млн голосов из 108,9 млн при явке 67,9%. Кроме того, на присвоение господину Кириенко высшего звания повлияла его роль в развитии атомной отрасли. По информации издания, звания Героев также были присвоены нескольким сотрудникам "Росатома", где Кириенко трудился с 2005-го по 2016 год, а также вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову.

Собеседники издания также полагают, что Кириенко и Борисов могли получить звание Героев России за работу над «президентскими проектами», связанными с созданием оружия на новых физических принципах.