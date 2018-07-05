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Герой РФ Кириенко ответит на пенсионные протесты населения массированным пиаром

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 0

кремляди протесты либералы реформа пенсионеры пиар пенсии
Герой РФ Кириенко ответит на пенсионные протесты населения массированным пиаром

В Кремле решили активизировать работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы. В администрации президента уже создан неформальный штаб по преодолению трудностей, возникших в связи с объявлением о повышении пенсионного возраста. Об этом газете "Ведомости" рассказали несколько близких к Кремлю источников. 

По словам одного из собеседников издания, штаб работает уже около двух недель. АП привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, говорится в статье. Тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, заявили еще два собеседника газеты. 

В то же время еще один источник, близкий к администрации президента, отметил, что штаба как такового не будет. По его словам, речь идет о стандартной проектной работе по теме пенсионной реформы. "Менеджерить будет администрация - внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, "Единой России", - сказал он. Еще один собеседник, близкий к администрации, говорит, что совещания идут с конца мая. 

С экспертами традиционно контактирует внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, напоминают два близких к администрации человека. Один из экспертов говорит, что сдал свои предложения по разъяснению реформы месяц назад, но пока не видит начала нового этапа. "Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает", пояснил он. 

"Людям не объяснить, почему они должны отдать то, что считают своим", - сказал еще один близкий к администрации президента человек. "Умом они могут понять объяснение, но принять не смогут. Весь мир прошел через повышение пенсионного возраста, и везде оно проходило тяжело для власти", - отметил он. 

Ранее о резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили ведущие социологические службы России. Согласно недавно проведенного опросу "Левада-Центра", отрицательно относятся к реформе 89% респондентов, из них 70% - резко отрицательно. 

Оптимальным возрастом выхода на пенсию большинство опрошенных считают нынешний - 60 лет для мужчин (87%) и 55 лет для женщин (84%).

Напомним, митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста прошли 1 июл в 45 городах России. Акции проводились в крупных городах — исключая те, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. В ближайшие дни запланированы уличные акции еще в 55 городах: 20 из них уже согласованы органами власти. 

Информация о прошедших и предстоящих акциях размещена на интерактивной карте протестов против повышения пенсионного возраста. Карта пополняется и изменяется в режиме реального времени. Она подготовлена Конфедерацией труда России (КТР). 

Данный этап протеста характеризуется двумя ключевыми чертами. Первая — широкая география протеста. В 115 городах уже прошли или поданы уведомления на митинги в ближайшие дни. Вторая — наметившаяся тенденция к консолидации общественных и политических сил. Во второй половине июня во многих городах несколько разных сил выступали с инициативой проведения протестных акций, все организации действовали разрозненно. В последние дни наметилась явная тенденция к координации действий различных сил и проведению совместных акций. Консолидация протеста станет определяющей для судьбы законопроекта, рассмотрение которого намечено в Госдуме в первом чтении 19 июля.  

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