На Статуе Свободы американка требовала упразднить Иммиграционно-таможенную службу США

В США сотрудники полиции спустили на землю и арестовали участницу акции протеста, которая почти три часа просидела на одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - Статуе Свободы, сообщает CNN.

Речь идет об участнице манифестации против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа Терезе Патрисии Окумоу. Несколько демонстрантов развернули на острове Либерти, где находится статуя, полотнище с призывом упразднить Иммиграционно-таможенную службу США. В связи с произошедшим люди с острова, преимущественно туристы, в целях предосторожности были эвакуированы.

Стражи порядка задержали семерых участников акции, но одна из них забралась на подножие статуи, сообщает ТАСС. Стражи порядка пытались уговорить женщину спуститься, после чего двое сотрудников полиции забрались к ней наверх. Женщине помогли спуститься вниз, ее безопасность обеспечивали страховочные тросы. В операции принимали участие 16 полицейских. После этого протестующую взяли под стражу.

В последние недели политические оппоненты Трампа выступили за запрет Иммиграционно-таможенной службы США. Она входит в структуру Министерства внутренней безопасности США и занимается патрулированием границ, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов. Службу обвиняли, в частности, в чрезмерно жестоком обращении с нелегалами.

Напомним, 29 июня в Вашингтоне прошла акция протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В ходе мероприятия полиция задержала около 575 человек, сообщает ABC News. Сообщается, что протестующие прошли маршем по центру американской столицы к Капитолию и были задержаны в одном из административных зданий сената.

Они выкрикивали "We care" (Нам не все равно) и "Abolish ICE" (Ликвидировать ICE), имея в виду Иммиграционную и таможенную полицию США (Immigration and Customs Enforcement).

Основную часть протестующих составили женщины. К ним также присоединились несколько конгрессменов из числа представителей Демократической партии, отмечает ABC.

Аресты проводила полиция Капитолия США. Задержанным были предъявлены обвинения в незаконной демонстрации. Сообщается, что после составления протоколов все задержанные были отпущены.

Акцию организовали члены организаций "Марш женщин" и "Центр народной демократии".

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