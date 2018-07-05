Из-за введения ЕГЭ 77% граждан РФ отмечают ухудшение качества обучения в школах

После введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России ухудшилось качество получаемого образования в средней школе, заявили 77% россиян в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как сообщает РИА "Новости", по мнению этих людей, школьников не учат должным образом, а только натаскивают на прохождение тестов. За последние четыре года количество людей, придерживающихся такой позиции, выросло - в 2014 году об этом говорили 64%.

По данным ВЦИОМ, спустя десять лет после введения обязательного ЕГЭ о нем знает абсолютное большинство россиян - 89%. При этом 57% уверены, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижные вузы. 35% россиян заявили, что такая форма проведения выпускных экзаменов снизила уровень коррупции при поступлении в вузы. Тех, кто придерживается противоположного мнения, - 45%.

Как выяснили социологи, 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны 25% респондентов.

Из опроса следует, что, по мнению 71% россиян, проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. 77% опрошенных заявили, что экзамены не учитывают индивидуальные особенности учащихся.

При этом 42% тех, у кого есть дети школьного возраста, не удовлетворены подготовкой к экзамену в школе. Противоположную точку зрения высказывают 40% респондентов.

52% респондентов думают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора. По мнению 47% россиян, с каждым годом случаев мошенничества, коррупции и подтасовки данных экзамена становится меньше. С ними не согласны 31% опрошенных.

По мнению 37% респондентов, российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам, иначе считают 46%.

В телефонном опросе, проведенном "ВЦИОМ-Спутник" 3 июля, приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

ЕГЭ с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому), физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике. В 2015 году экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни.

В 2018-м в основной период ЕГЭ сдавали более 670 тысяч человек, в том числе 645 тысяч выпускников этого года. Самыми популярными из необязательных предметов стали обществознание и физика. Явка в среднем составила 92%. За шпаргалки и использование телефонов с экзаменов были удалены около 950 человек.

Как сообщалось, одному из московских школьников впервые за пять лет удалось получить высшую оценку в 100 баллов сразу по четырем предметам. Рекордсменом стал выпускник математической школы N179 Руслан Салимгареев. Он набрал 400 баллов, сдав обязательные русский язык и математику и два по выбору - химию и биологию.

Отметим, что на фоне трат на опасные и часто вредные реформы, вроде ЕГЭ, другие ступени образовательной лестницы - просто в некоторых регионах упраздняют, либо же делают территориально недоступными.

Теперь, наример, в Карелии куйтежских 2-3 летних малышей будут возить за 10 километров в детсад в соседнюю деревню. Ранее "Единая Россия" оптимизировала в Куйтеже школу. Обосновывается это тем, что на здание детского сада, на коммунальные услуги, тратится много денег. А детишек мало, всего 15. Из них 2-3-летних - 4 человека, 3-4-летних - 4 человека... И вот таких малышей с 1 сентября 2018-го года хотят возить на автобусе за 10 километров, в соседнюю Мегрегу. По весьма скверной дороге, где постоянно ездят перегруженные лесовозы, которая пересекает оживлённую трассу "Кола" и железную дорогу.

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