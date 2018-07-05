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Московский листок

Думаки раскрыли, что им нечего терять в пенсионной реформе: 388 тысяч зарплаты и почти 50 пенсии

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 2

позор реформа пенсионеры госдура
Думаки раскрыли, что им нечего терять в пенсионной реформе: 388 тысяч зарплаты и почти 50 пенсии

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата - 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыв полностью. Такая информация опубликована на официальном сайте Госдумы в четверг. 

"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной Думы и отпусков) составила 388,5 тысяч рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога)", - говорится в сообщении. 

В сообщении объясняется, как сформирована эта сумма: "В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть "на руки" депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Следует отметить, что в соответствии с указом президента РФ от 27 февраля 2015 года, заработная плата депутатам Госдумы выплачивается с уменьшением на 10%". 

Однако пенсия депутатов исчисляется не от этой "большой" зарплаты, говорится в сообщении. "Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году - 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более", - говорится в сообщении.

От редакции: Ну, вот никто же за язык их не тянул - однако честность в данном вопросе гораздо лучше, чем игра втёмную. Теперь мы знаем, что эта каста, заслужившая пенсии размером с хорошую (по всероссийским, а не московским меркам) зарплату, - заслужившая именно работой на службе у правящего класса, в переделывании социальной системы именно под его интересы, - эта каста будет голосовать за реформу с полной субъективной уверенностью, что худшее ждёт только смердов. Тех, кто там, внизу на социальной лестнице - кого не будут брать на работу в преклонные годы и кто пристроится возле Госдуры нищенствовать - "подайте вместо пенсии"...

Интересно, чем вообще путинское государство, ударно опустошающее недра России, не занимающееся никаким проиводительным трудом (даже чужими руками) - может оправдать "зарпату" этих напыщенных паразитов под 400 тысяч?! Что такого эти господа в Думе делают на столь необозримую и невообразимую нам, пролетариям, сумму? На одну такую "зарплату" можно домик в деревне построить - неплохо? Вот то-то и дело, что думаки - взяты "в долю" олигархией, которая узурпировала власть в России. И надеяться на какую-либо борьбу против реформы на уровне Госдуры - это заранее обманывать себя. Эти господа пожизненно упакованы надёжно - ну, в рамках их образа будущего, а рамках капитализма. Осталось разобрать эти рамки до основания, а затем...  

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 2
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КАК ОБЫЧНО
ВРУТ ВЕДЬ написал 05.07.2018 15:10
Год назад на заседании суда Юрий Качан указал, что ежемесячная надбавка депутата Госдумы или члена Совета Федерации, если он отработал в данной должности от года до трех лет, составляет 55% от пенсии, свыше трех лет &#8211; 75%.
&#171;Это исчисляется десятками тысяч рублей. Ни для одного гражданина такого нет. Поэтому я поставил вопрос перед гарантом: это нормально, когда депутат, отработав один срок, обеспечивает себя пожизненной пенсией?&#187; &#8211; возмутился юрист.
По данным Юрия Качана, в начале 2017 года только доплаты к пенсиям народных избранников составляли около 90 тысяч рублей в месяц, а после повышения зарплаты до 800 тысяч рублей в месяц выплаты составляют гораздо больше.
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Да это мало, на самом деле
Москвич 1974 ЦАО написал 05.07.2018 14:49
Там еще ежемесячные премии, около миллиона в месяц на помощников, еще командировочные, мед обслуживание, квартиры служебные. Плюс спецпитание, они путинскую колбасу из сои и сыр из пальмы не жрут, у них кремлевское питание.
А еще посчитайте зарплату и премии в Администрации Президента, в ФСБ. А еще Центробанк ведь есть, там зарплаты около миллиона
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