Раду окружила тысяча шахтёров, требующих выплатить долги по зарплате

В Киеве у здания Верховной рады проходит митинг горняков, требующих погасить перед ними задолженности по зарплате, сообщает РИА «Новости». По данным главы Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца, общая сумма долгов перед горняками составляет $41,6 млн.

По имеющимся данным, в забастовке принимают участие рабочие из разных регионов Украины, на их плакатах написаны требования выплатить им долги по зарплате, вернуть в собственность государства шахты «Котляревская», «Селидовуголь» и «1-3 Новогродовская». Также горняки требуют принять программу развития угольной промышленности на ближайшие десять лет и «ликвидировать влияние смотрящих» на угледобывающую сферу.

Отмечается, что возле здания Верховной Рады дежурят наряды полицейских и бойцов нацгвардии, были замечены машины скорой помощи и пожарные.

Ранее сообщалось, что протестующие шахтеры из Львовской области перекрыли международную трассу.

Отметим, что на фоне уже начавшихся выступлений пролетариата Украины - грядут такие перемены, которые могут добавить и прочие слои общества к новому майдану.

Повышение цен на газ для населения Украины по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву. Такое мнение в эфире украинского телеканала высказал 24 июня глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко.

По словам депутата, на сегодняшний день диалог между Киевом и финансовой организацией отсутствует, последняя лишь диктует свои условия. При этом он напомнил о том, с какими социальными протестами столкнулись те страны, которые пренебрегли своими национальными интересами и последовали рекомендациям МВФ.

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