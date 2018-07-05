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Московский листок

Лидер Венесуэлы призвал армию быть готовой к интервенции американской военщины

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 1

сша кризис венесуэла чависты
Лидер Венесуэлы призвал армию быть готовой к интервенции американской военщины

Армия Венесуэлы не должна терять бдительности, а военные должны быть готовыми к возможному военному вторжению США. Об этом написал в своём микроблоге в Twitter президент страны Николас Мадуро. Свой пост политик сопроводил фотографиями с церемонии вручения генеральских и адмиральских званий, которая состоялась накануне вечером в Каракасе. 

«Я прошу все вооруженные силы Венесуэлы ни на секунду не ослаблять бдительности, мы должны защитить наше право на мир и достоинство, право самим выбирать свою судьбу. Никакая империя не будет решать за нас! Наша победа была, есть и будет заключаться в мире и независимости», — подчеркнул Мадуро. 

Во вторник, 3 июля, американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в августе прошлого года со своими советниками обсуждал возможность военного вторжения в Венесуэлу. Во время возникшей дискуссии её участники отговаривали хозяина Белого дома от этой идеи. Они объяснили, что нападение на Венесуэлу негативно скажется на американских интересах в регионе, а также подорвёт доверие к США со стороны других стран Латинской Америки. 

Ранее Мадуро назвал вице-президента США Майкла Пенса «ядовитой гадюкой» после его высказываний о «жёсткой диктатуре» в Венесуэле.

Мадуро обвиняет США в стремлении свергнуть его правительство с целью завладеть нефтяными запасами и полезными ископаемыми Боливарианской Республики. Лидер Венесуэлы также утверждает, что Вашингтон ведет экономическую войну против Каракаса, передает ТАСС. 

26 июня вице-президент США прибыл в Бразилию с двухдневным визитом и провел переговоры с президентом этой южноамериканской страны Мишелом Темером в его рабочей резиденции в Бразилиа. Выступая перед журналистами, Пенс поблагодарил власти Бразилии за поддержку экономических санкций против Венесуэлы и приветствовал лидерство страны в том, что касается изоляции Каракаса. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Но пасаран!
-Что это? написал 05.07.2018 15:45
А то повадился волк...
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