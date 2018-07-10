Ни себе, ни муниципалитетам: в Подмосковье Минобороны тормозит передачу неиспользуемых земель

В Московской области вот уже несколько лет идёт процесс передачи имущества бывших военных городков на баланс муниципалитетов. Как правило, Минобороны уже давно не использует по прямому назначению жилфонд и инфраструктуру, находящиеся там. Стоит отметить, что немалая часть объектов ведомства находится в достаточно плачевном состоянии.

По словам экспертов, в регионе уже сложилась непростая ситуация, которая усугубляется тем, что военное ведомство не спешит отдавать имущество, при этом не вкладывая средства в его восстановление. В свою очередь, местные власти до момента передачи официально не могут подступиться к жилфонду в военных городках. Всё это приводит к тому, что, например, возникает риск несвоевременного ввода котельных в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Именно такого развития событий опасаются в Богородском округе.

С проблемой передачи военных городков регион знаком давно и всячески прилагает усилия, чтобы её решить. Ранее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал о том, что программа передачи военных городков «очень тяжелая и очень сложная».

«У нас действительно в течение ряда лет была тяжелая ситуация с Минобороны, они привлекали коммерсантов, так называемых, которые занимались эксплуатацией, при этом фактически ничем не занимаясь. У нас все время была проблема с подготовкой к зиме», - отметил министр.

Областная Госжилинспекция и общественники регулярно инспектируют бывшие военные городки. Ранее сообщалось о неудовлетворительном состоянии жилфонда в поселке Михнево-3 и Немчиновка, а также в Клине-9. А в Солнечногорске в военном общежитии ремонт не проводился с 1991 года. Как уже говорилось, управляющие компании Минобороны не спешили восстанавливать инфраструктуру. В случае возникновения ЧП на помощь приходили муниципальные службы ЖКХ, поскольку у военных коммунальщиков зачастую не всегда имеется техническая возможность устранить проблему.

В отдельных военных городках во время хозяйствования Минобороны даже не было чистой воды. Однако, как сообщил министр ЖКХ Евгений Хромушин, до конца года они получат столь необходимый ресурс.

«План на этот год большой, мы строим и реконструируем 109 водозаборных узлов. Изначально в плане стояли 86 ВЗУ, дополнительно мы включили еще 23, в том числе, в бывших военных городках», - сообщил он накануне.

Проблема усугубляется ещё и тем, что городки в регионе обслуживают относительно недавно созданное «ЦЖКУ» и прежняя управляющая компания «ГУЖФ». Дело в том, что вторая организация до сих пор полностью не передала свои полномочия «ЦЖКУ». Отсюда вытекает путаница с квитанциями по оплате коммунальных услуг и другие проблемы.

Сейчас уже стало определённо ясно, что спасением военных городков будут заниматься исключительно местные власти. Для жителей, которые десятилетиями жили в фактически нечеловеческих условиях, это является настоящим благом. Только в текущем году 13 военных городков Московской области дополнительно получат по 50 миллионов рублей на благоустройство.