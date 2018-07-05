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Московский листок

Самые дорогие россияне получают настолько больше самых недорогих, что только революция исправит положение

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия сырьеваяимперия классованенависть
Самые дорогие россияне получают настолько больше самых недорогих, что только революция исправит положение

Руководитель Росстата Александр Суринов в интервью «Российской газете» раскрыл разницу в доходах между 10 процентами самых богатых и 10 процентами самых бедных россиян. По его словам, этот показатель давно держится на одном и том же уровне. 

«Соотношение между средним душевым доходом 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных держится примерно на одном уровне. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза», — рассказал Суринов.

По его словам, есть иная методика подсчета, согласно которой сравниваются доходы самого богатого из 10 процентов самых бедных россиян и доходы самого бедного из 10 процентов самых богатых россиян. Суринов утверждает, что такой подход более устойчив — в 2015 и 2016 годах разница составила 7,1 раза, в 2017-м опустилась до 7 раз. 

По итогам 2017 года доля россиян, которые живут на сумму, эквивалентную менее 10 долларов в день (международный показатель бедности), составила 6,5 процента. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2017 года составила 13,2 процента. 

В среду, 4 июля, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заверил россиян в небывалом росте реальных зарплат. По его словам, с 2000-х годов реальные доходы граждан растут «небывалыми темпами», а рост только в 2018 году уже превысил 10 процентов.

- Если бы, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - в основе нынешней экономической системы и социальной, так сказать, ориентации страны, не лежал принцип пользы и прогрессивности социального неравенства, подобного разрыва не допускали бы не только в масштабах всей страны, но даже в малейшей клеточке экономики, в одном учреждении. Однако в том-то и специфика момента, что от полюса "уравниловки", то есть именно выравнивания доходов и преследования доходов етрудовых - Россия "ломанулась" очертя голову к другому полюсу, где предсказуема перспектива: кучка, сотни миллиардеров владеют 77 процентами всех богатств России, а остальное население (которого - миллионы) оказалось в роли нахлебничков при сверхбогатых господах. Каков выход из этой ситуации? В середине нулевых казалось, что выход ищут самые что ни на есть "верхние" господа, начиная с Путина (он тогда мягко шантажировал олигархат разговорами о природной ренте в эфире), однако он последовательно показывает последние годы, вручая ордена олигархам и принимая выгодные только им законы, что никакого выхода он не искал, а усердно работал над укрепление власти именно буржуазии, так что теперь остаётся только второй выход, - революция, с экспроприацией всех узурпированных этой кучкой всенародных богатств и с отработкой паразитами общественно-похищенного времени в возрождённом ГУЛАГе.

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