В Мексике на выборах победили левые - плюс или минус для рабочего движения?

В Мексике на выборах президента победил Андрес Лопес Обрадор, который считается главой «левoй кoалиции». А вoзглавляемая им «левая кoалиция» выиграла на выбoрах всех урoвней - oт выбoрoв в сенат дo муниципальных.

По этому поводу некоторые наши российские «левые» бурно возрадовались и даже бросились поздравлять мексиканцев. Интересно, чем вызвана такая радость? И с какой такой удачей следует поздравить мексиканцев? Может быть, эти «левые» думают, что в Мексике теперь начнется строительство социализма? Или, по крайней мере, что положение трудящихся значительно улучшится?

Если так, то они очень заблуждаются. Для подобных надежд нет никаких оснований.

Практика последних десятилетий показала: чаще всего так называемые «левые» являются просто подсадными утками буржуазии. Они пользуются антибуржуазными настроениями масс, используют «левую» риторику, обещают действовать в интересах трудящихся и малоимущих – чтобы заручиться их симпатиями и получить их голоса на выборах. А затем, придя к власти – немедленно предают трудящихся, ведут политику полностью в интересах капитала.

Последние яркие примеры – Оланд во Франции и Ципрас с СИРИЗОЙ в Греции.

Оланд, ставший президентом Франции в 2012 году – «левый», и даже «социалист», и даже более того - секретарь Социалистической партии Франции! Ну и что же? Может быть, этот «социалист» со своей «социалистической партией» начал строить во Франции социализм? Мы знаем, что ничего подобного не произошло. Капитализм во Франции как был, так и остался. Более того - став президентом, этот «левый» сделал то, на что десятилетиями не решались даже «правые» – изменил трудовой кодекс в интересах капиталистов, максимально облегчил им возможность увольнять рабочих. (Цинично уверяя, что якобы таким путем можно уменьшить безработицу!) Капиталисты получили возможность без труда увольнять работников по своему усмотрению. И они сразу воспользовались этим для наступления на рабочий класс, для подавления рабочего движения. Они увольняли или угрожали увольнением прежде всего самым боевым рабочим, тем, кто способен бороться за свои права и повести за собой других, и таким образом стремились сломить волю рабочих к борьбе. Словом - «социалист» Оланд дал классу капиталистов рычаг давления на рабочий класс, помог буржуазии в ее классовой войне против пролетариата. Кроме того, Оланд упразднил 35-часовую рабочую неделю и увеличил рабочее время – разумеется, опять-таки в интересах капиталистов. Подобные действия вызвали резкое возмущение французских трудящихся, которое вылилось в многотысячные протесты по всей стране. Однако «левый» Оланд не внял требованиям трудящихся, а вместо этого подавил их протесты так жестко и беспощадно, что заткнул за пояс многих «правых».

То же самое и в Греции. СИРИЗА тоже пришла к власти на волне антибуржуазных и антиимпериалистических настроений греческих трудящихся, тоже вовсю использовала «левую» риторику. И она тоже после прихода к власти немедленно изменила этой риторике и стала открыто прислуживать буржуазии. Она ужесточила рабочее законодательство в интересах буржуазии, ограничила права рабочих, дала еще больше привилегий капиталистам, позволяя им увеличить эксплуатацию, а рабочих лишила возможности сопротивляться. СИРИЗА начала наступление на права профсоюзов, ограничила право трудящихся на создание профессиональных организаций, сделала все, чтобы затруднить проведение забастовок. Она отменила или уменьшила многие социальные выплаты, облегчила возможность выкупать с аукциона недвижимость граждан, задолжавших по кредитам и ипотекам. Вдобавок ко всему правительство СИРИЗЫ обмануло надежды греческих трудящихся, которые требовали выхода из ЕС. Вопреки своим обещаниям и воле трудящихся СИРИЗА не только не вывела Грецию из ЕС, но позволила ЕС еще больше закабалить страну экономически и политически. СИРИЗА не отказалась от поддержки империалистической политики Запада, как обещала – наоборот, она всячески угождает западным империалистам во главе с США, готовится предоставить им греческие территории для военных баз НАТО. На бурные протесты трудящихся, на многотысячные демонстрации по всей стране «левая» СИРИЗА реагирует также, как и «левый» Оланд – она их давит при помощи полиции, дубинок, светошумовых гранат, слезоточивых газов, задержаний и арестов.

Словом, яснее ясного, что на самом деле подобные «левые» – вражеские лазутчики в рабочем движении. Они выполняют задание своих хозяев, буржуазии – направляют революционные настроения трудящихся в безопасное для власти капитала русло, отдаляют наступление революционной ситуации и таким образом спасают капитализм, продлевают его существование.

Правда, в некоторых редких случаях «левые» не являются сознательными агентами буржуазии и преднамеренными предателями трудящихся – а просто мелкобуржуазными соглашателями, которые пытаются усидеть на двух стульях, угодить и трудящимся, и буржуазии.

Придя к власти, они стремятся вести несколько более прогрессивную политику, чем прежний режим. Например – пытаются ограничить сверхприбыли крупной буржуазии, предлагают ввести прогрессивное налогообложение, увеличить социальные выплаты малоимущим и в целом выделять больше средств на социальную сферу, улучшить рабочее законодательство. Иногда они даже осуществляют частичную национализацию.

Но их беда в том, что они ни в чем не идут до конца, а ограничиваются полумерами. Об установлении пролетарской диктатуры и отмене частной собственности они даже подумать боятся. Они не лишают буржуазию ни собственности, ни политического влияния. Естественно, что буржуазия яростно сопротивляется всем попыткам ограничить ее привилегии. И поскольку и собственность, и политическое влияние у нее по-прежнему остается – она имеет полную возможность саботировать все начиная новой власти, резать их на корню. Поэтому все попытки новой власти провести какие-либо прогрессивные реформы, улучшить экономику и положение трудящихся терпят поражение или дают незначительный эффект. Чтобы дополнительно дискредитировать политику новой власти – буржуазия сознательно ухудшает экономическое положение в стране, доводит экономику до кризиса, а население до нищеты. А свое политическое влияние она использует на то, чтобы целенаправленно настраивать народные массы и против новой власти в частности, и против социалистических идей в целом. Народные массы, которые поначалу с энтузиазмом встречали приход «левых» - постепенно начинают разочаровываться. Они видят, что несмотря на все красивые «левые» фразы – в стране по-прежнему вся власть и собственность принадлежит буржуазии, трудящиеся по-прежнему подвергаются эксплуатации, и нет ни благоденствия, ни справедливости, ни социального равенства. Что все меры новой власти ни к чему не приводят, и экономическое положение страны только ухудшается. На это стихийное недовольство буржуазия выливает тонны лжи и клеветы, целенаправленно порочит действия новой власти в частности и социалистическую идею в целом. Дело кончается тем, что трудящиеся разочаровываются и в новой власти и в социалистических идеях. В стране снова начинают брать верх «правые» настроения, иногда даже поднимают голову крайне реакционные, фашистские движения.

Финал таков - на очередных выборах побеждают «правые», а наши «левые» бесславно уходят. «Правые» торжествуют – они получили козырь для антикоммунистической пропаганды и новой реакции, нового усиления эксплуатации. Пример такого развития событий – Венесуэла.

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Во Франции и Греции «левые» - сознательные предатели, «подсадные утки» буржуазии. В Венесуэле «левые» – мелкобуржуазные утописты-соглашатели, которые воображают, что социализм можно построить не через диктатуру пролетариата, а через некое сотрудничество буржуазии с рабочим классом.

Но и тут и там благодаря «левым» социалистические идеи опорочены, трудящиеся деморализованы, рабочему движению нанесен удар. Буржуазия выиграла, пролетариат проиграл.

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И вот теперь в Мексике на выборах победили «левые». Стоит ли этому радоваться? Стоит ли поздравлять мексиканцев, как уже поспешили сделать некоторые российские «левые»? Даст ли эта победа что-нибудь рабочему классу?

Ответ на это однозначный – нет!

Ничего хорошего победа «левых» в Мексике рабочему классу не принесет. Наоборот, она принесет ему только вред. Совершенно очевидно, что победившие в Мексике «левые» - типичные «подсадные утки» буржуазии. У них одна задача – спасать капитализм, обманывать трудящихся и удерживать их от революционной борьбы.

Прежде всего, что за фигура главный герой этой «победы» «левых», будущий президент Обрадор? Это – матерый оппортунист со стажем, с большим опытом левацкой демагогии и обмана трудящихся в интересах буржуазии. Оказывается, он начинал свою политическую карьеру в так называемой «Институционно-революционной партии». Эта партия возникла как партия либеральной буржуазии после победы буржуазно-демократической Мексиканской революции 1910-17 годов. Ее задача была - укреплять власть буржуазии через демагогию лево-либерального толка. Она призывала «к примирению классовых интересов и мирному разрешению социальных споров и противоречий» - то есть, пропагандировала пресловутое «классовое сотрудничество». Партия была правящей в Мексике целых семьдесят лет, начиная с 1929 до 2000 года, затем несколько раз периодически находилась у власти. С 1980 года она открыто встала на либеральные позиции, начала массовую приватизацию госсектора и привлечение в страну иностранного капитала. В этой партии и начинал свою карьеру наш «левый» политик. Позже он перешел в «Партию демократической революции». Что из себя представляет эта партия? Она сама заявляет себя социал-демократической. А вся социал-демократия, как известно, давно предала интересы рабочего класса и исправно служит буржуазии, живет у нее «на подхвате». Показателен тот факт, что ПДР является членом «Социалистического интернационала», который себя считает продолжателем Второго интернационала. Того самого, чей оппортунизм сокрушительно заклеймил Ленин в своей работе «Крах Второго интернационала». Отсюда ясно - что такое эта партия, раз она является членом насквозь оппортунистического, предательского и соглашательского «Второго интернационала». Ясно, что эта партия тоже насквозь оппортунистическая.

Поварившись в двух оппортунистических партиях и накопив опыт в обмане трудящихся - Обрадор наконец уже сам создал свою собственную «левую коалицию» МОРЕНА, собрав в одну кучу все оппортунистические течения. Самой «левой» партией в этой коалиции считается «Партия труда». Чего на самом деле стоит ее «левизна», можно понять из таких ее программных фраз: «ПТ признает политический плюрализм и отвергает идейный «догматизм». «Признавая существование различных форм собственности, ПТ в то же время борется против монополий, за социальное равенство и справедливость». Эта программа – насквозь предательская по отношению к рабочему классу. «Политический плюрализм» – это значит отказ от пролетарской идеологии и признание идеологии буржуазной. «Признание различных форм собственности» – это значит признание частной собственности, то есть – капитализма. А фраза про борьбу «против монополий, за социальное равенство и справедливость» - не более, чем фраза. Ибо если будет частная собственность - то невозможно ни бороться против монополий, ни добиться социального равенства и справедливости.

Вот что такое «левая коалиция», которую возглавляет Обрадор. Это - сборище оппортунистов разных мастей и оттенков. И сам Обрадор под стать своей «коалиции». Достаточно ознакомиться с его программной речью после победы на выборах. Она с потрохами выдает матерого прислужника капитала, умелого демагога и хитрого обманщика трудящихся.

Как и подобает подобному деятелю, Обрадор начинает с того, что «призывает всех мексиканцев к примирению». Кого с кем он хочет примирить? Мексиканских трудящихся и мексиканскую буржуазию? Эксплуататоров и эксплуатируемых? Если бы он в самом деле был представителем трудящихся - он бы понимал, что это невозможно, что рабочий класс и буржуазия не могут не бороться, что борьба рабочего класса против буржуазии справедлива и законна, и только победа в этой борьбе даст трудящимся свободу, а обществу – справедливость и процветание. И тогда он призывал бы не к «примирению», а к упорной и стойкой борьбе рабочих против буржуазии. К примирению, к отказу от классовой борьбы призывают только прислужники капитала, желая обмануть трудящихся.

Дальше наш «левый» торопится уверить, что он будет проводить «все необходимые изменения только в соответствии с установленным правовым порядком».

«Правовой порядок» в буржуазном государстве – это буржуазный порядок, и держится он на буржуазном праве, на праве буржуазии владеть частной собственностью и эксплуатировать трудящихся. И вот, как видим, именно в соответствие с этим «порядком» обещает действовать Обрадор. Он фактически дает обещание буржуазии, что будет к ней вполне лояльным, послушным и почтительным, что сохрани его бог посягнуть на ее «порядок», наоборот, Абрадор этот буржуазный «порядок» будет беречь, как святыню. Так что, естественно, ни о какой отмене частной собственности и речи быть не может – ведь это идет в разрез с буржуазным «правовым порядком»!

Ну, а дальше еще откровенней.

«Будет свобода бизнеса».

«Не будет необходимости увеличивать налоги».

«Будут признаны все обязательства, взятые с иностранными компаниями и банками».

Обрадор снова торопится заверить, что для капитала нет ну ни малейшей опасности. Он обещает не увеличивать налоги на капиталистов внутри страны (при том, что в Мексике, как и у нас – плоское налогообложение), и сохранить все контракты с иностранными компаниями. И мексиканские, и иностранные капиталисты за свои прибыли могут не беспокоиться.

Дальше новоиспеченный президент обещает бороться с коррупцией:

«Преобразование, которое мы будем выполнять, будет состоять, в основном, в изгнании коррупции из нашей страны. Мы абсолютно уверены, что это зло является основной причиной социально-экономического неравенства, от которого мы страдаем. Искоренение коррупции станет основной задачей нового правительства».

По уверению Обрадора - источником социально-экономического неравенства является коррупция. Мы хорошо знаем, что это не так. Источником социально-экономического неравенства является капитализм, частная собственность и эксплуатация. Но Абрадор не называет настоящую причину всех общественных бед – капитализм. Вместо этого он объявляет причиной всего зла коррупцию. Ясно как дважды два, что он это делает в интересах буржуазии, чтобы скрыть от трудящихся их настоящего врага – буржуазный строй, а вместо этого отвлечь их внимание на коррупцию.

Словом, наш «левый» раскрыл себя до самого дна. В чьих интересах он будет действовать на самом деле, это уже вполне ясно – в интересах буржуазии.

Но, как типичный демагог «левого» толка, Обрадор пытается изобразить себя заступником интересов бедных. С этой целью он время от времени украшает свою речь «левыми» фразами:

«Мы отдадим предпочтение самым скромным и забытым... Во благо всех, сначала бедных».

«Государство перестанет быть комитетом на службе меньшинства и будет представлять всех мексиканцев: богатых и бедных».

А вот еще одна замечательная фраза, в которой Обрадор хорошо раскрыл свои настоящие задачи:

«Мы больше не будем использовать силу, мы будем следить за причинами, которые вызывают небезопасность и насилие. Я убежден, что наиболее эффективный и гуманный способ борьбы с этим злом обязательно требует борьбы с неравенством и нищетой. Мир и спокойствие - это плоды справедливости».

Под «небезопасностью и насилием» Обрадор понимает классовую борьбу, которая идет в мексиканском обществе. Своею задачу он видит в том, чтобы снизить накал классовой борьбы, удержать трудящихся от революционных действий. Для этого он собирается дать им кое-какие мелкие подачки (они могут быть только мелкими, если средства производства и все ценности остаются в руках капитала), делая вид, что «борется с неравенством и нищетой».

А возможно даже, что Обрадор и его соратники не дадут трудящимся даже мелких подачек, и все ограничится только сочувственными фразами о бедных. Возможно, что положение мексиканских трудящихся даже ухудшится, как оно ухудшилось во Франции и в Греции после прихода «левых».

Ясно одно – приход «левых» в Мексике для рабочего класса ничего хорошего не несет. Это– «подсадные утки» буржуазии. Они действуют в ее интересах – обманывают трудящихся, удерживают их от революционной борьбы. Они опорочат идеи социализма, деморализуют трудящихся, дадут буржуазии возможность для нового идеологического, политического и экономического наступления на рабочий класс.

Так что не торопитесь с поздравлениями, граждане российские «левые». Мексиканских трудящихся поздравлять не с чем. Вместо того, чтобы некстати поздравлять – лучше раскройте им глаза, разоблачайте этих «подсадных уток» буржуазии, которым удалось обмануть мексиканский народ. Чем лучше вы это сделаете, тем скорее наши мексиканские товарищи поймут обман и выйдут из-под влияния «подсадных уток». Тем скорее они поведут классовую борьбу против капитала и его прислужников вроде Обрадора.