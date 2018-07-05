С "Авроры" будут изгонять революционный дух, как Сатану, православно

В Петербурге на крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, который был упразднён в 1917 году, сообщает пресс-служба Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни в нём будут проводиться богослужения и литургии.

Храм расположен в центральной части корабля над световым люком, иконы размещены на раздвижном иконостасе. Отмечается, что храм восстанавливался по фотографиям и чертежам, обнаруженным в архивах.

- Ну, конечно же, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - именно чтоб в центральной части корабля, и на самом видном месте! "Восстановили" они - ну, бедный наш символ революции чем только не "обрабатывали", и олигархическими вечеринками Прохорова и Матвиенко, и похабными песенками Шнура (за очень большие миллионы) за бортом, и куда-то увозили на ремонт с риском назад не вернуть, но поскольку уж вернули, но надо же продолжить глумиться - что-то не помню я упоминаний нигде в событиях 1917-го этого позорного местечка, которое революционные матросы в лучшем случае могли использовать только как гальюн, попов-то вместе с офицерьём прогнали давно... Но понятно, что где была революция и большевизм, теперь просто обязан быть храм, вот же "Союзкинохронику" в нашем Лиховом переулке тоже так вот оправославили - "нашли чертежи" патриаршьего дома и втемяшили православный университет, где ни одного студента я пока не видел, зато колоколенку красивую сделали; не доску Колчака или Маннергейма, так хоть часовенку втемяшить, чтоб бесы социалистической ревоюции разлетелись в ужасе... Кстати, гляньте наше досье буржуйского глумёжа над "Авророй" - хоть сериал снимай...

Материалы по теме:

Мораль контрреволюции: "Аврора" как Куршевель

"Требую продолжения банкета... на "Авроре"! - Приказал главком

"Герой Куршавеля" и устроитель пьяных вечеринок на "Авроре" купил контрольный пакет РБК

Военная прокуратура сочла вечеринку на "Авроре" незаконной, но "оттянувшихся" там Матвиенко, Прохорова и Ко наказывать не собирается