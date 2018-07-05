В золотые слова Сталина в Вене полетел чёрный плевок возрождающегося нацизма

В Вене на площади Шварценбергплац в третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам-освободителям. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Австрии. В посольстве подчеркнули, что произошедшее является «вопиющим актом вандализма». Отмечается, что дипломаты уже связались с австрийскими властями.

Аналогичные инциденты произошли 6 марта и 10 января. Тогда в МИД Австрии были направлены ноты протеста.

Представитель посольства рассказывал РБК, что российская сторона в обращениях в МИД Австрии неоднократно просила рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения, однако реакции на эти запросы не последовало.

Вот так выглядит монумент чистым - приказ товарища Сталина-освободителя золотыми буквами...

А вот так - после очередной обработки вандалами... Ляпнули не куда-нибудь а именно на исторический приказ верховного главнокомандующего Красной Армии, на слова Сталина. Под чёрным подтёком как будто трупик чей-то валяется. Может, европейской свободы?

От редакции: Однако спросим и мы нашу власть, которую не удостаивают ответом австрияки - а сама-то она как чтит память товарища Сталина и СССР? Сама-то она почему 9 мая на Красной площади ходит под знаменем власовцев, в той войне убивавших наших дедов и прадедов? Почему триколор показательно пускает впереди красного Знамени Победы? Вряд ли власти Австрии зададут такие вопросы в ответ - но мы-то имеем все права спрашивать.

Не господинчик Медведев ли, будучи президентом, объявлял десталинизацию - и отпускал щедрые гранты на это дело (которые до сих пор отрабатывают "Музей истории ГУЛАГа" в Москве и московский же "Мемориал")? Так что - выходит, программу десталинизации Австрия и выполняет, а, наоборот, подчинённые из правительства Медведева - ослушались генеральной линии? Может, их самих надо направить выковыривать золото из проклятых сталинских слов - ведь "этот человек превращал миллионы в лагерную пыль".

Ну, а как же может быть советский тиран и диктатор для Европы - авторитетом? Ведь большевизм и нацизм в ЕС приравняли давно, а социалистическую советскую символику (серп и молот) сочли экстремистской... Нынешние же власти Австрии, наборот, весьма правых убеждений, и редко вспоминают, как СССР освобождал аншлюссированную нацистами страну, а вот что она родина Гитлера вспоминающие часто и с гордостью - и очень дружны с Путиным, юный канцлер Австрии так мило общался с ним недвано... Так что обижаться на австрияков не стоит, "не лучше ль на себя, кума, обротиться?". Вандализм чудовищных масштабов на Украине, разбитые бюсты Жукова, облитый красной краской бюст генерала Кирпоноса, героически погибшего при обороне Киева - Евросоюз давно не замечает, так что в эту дерь стучаться бессмысленно, надо с самих себя начинать!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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