Путин заметил, что не все дорогие россияне довольны его стабильностью деградации

Президент РФ Владимир Путин признал, что не все граждане страны ощущают на себе позитивные процессы, происходящие в российской экономике, подчеркнул, что власти должны следить за этим, чтобы все больше россиян чувствовали на себе этот позитивный эффект.

На совещании по экономическим вопросам в Кремле Путин, говоря о росте ряда экономических показателей в стране, подчеркнул: "Мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом".

"Но статистика именно такая, и она, надеюсь, будет сохранена, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики", - сказал глава государства.

"Очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов", - сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, "текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- "Не все" по-путински - это сколько? Десятки, сотни, миллионы? Или все те, кто не попал в список "Форбс" (там - 104 миллиардера и миллионера). Он, наш силовигарх номер один, вообще представляет себе масштабы бедствия, этот скучный демагог представляет КАКУЮ стану он превратил в сырьевой придаток Запада и Востока? Какие позитивные тенденции - где они, на Рублёвке? В новом самолёте семьи Шуваловых за семьдесят миллионов долларов? В замке Миллера а ля Петергоф на Истре? В его, путинском дворце близ Геленджика? Позитивные тенденции, может, ощущают министры-капиталисты, думаки с зарплатами под 400 тысяч, а вот безработные или же зарабатывающие только на оплату коммунальных услуг "дорогие россияне", залезшие в кредиты - не ощущают позитивных тенденций, и это ещё мягко сказано. Когда у них начали забирать ещё и годы жизни - они вышли на улицы и показали олигархической власти, что они пока только источник власти, но могут и сами ею стать, если "позитивные тенденции" и "стабилизация" путинская в том же духе продолжатся.

Новости по теме:

Прямая линия с Путиным стала самой непопулярной за семь лет

Связанная с путинским "поваром иностранных дел" компания ищет золото в Судане

Новый самолёт семьи придворного путинского Шувалова стоит 70 миллионов долларов

А ведь совсем недавно 51% дорогих россиян хотел видеть Путина президентом и после 2024 года

Судьям-миллионерам рекомендуется не демонстрировать в соцсетях дорогие покупки и не ставить "лайки"