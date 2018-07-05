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Московский листок

Путинское "качество жизни" в детском инфекционном отделении больницы Борисоглебска (фото)

Опубликовано 05.07.2018 автором Илья Варламов в разделе комментариев 0

регионы здравоохранение силовигархия воронеж классоваяненависть
Путинское "качество жизни" в детском инфекционном отделении больницы Борисоглебска (фото)

Я понимаю, что у всех сейчас праздник, что вся страна кружится в футбольно-алкогольном угаре, но когда-нибудь наступит похмелье. Пора отодвинуть расшитую блёстками ширму, сквозь которую не проникает взгляд иностранного болельщика, чтобы вернуться к реальности.

А реальность такова...

Ниже на фото - детское инфекционное отделение ЦРБ города Борисоглебска Воронежской области (ул. Свободы, д. 206).

Но, на самом деле, не так важно, что за город и что за больница на фото. Потому что такие лечебные учреждения есть в каждом или почти в каждом городе России с населением меньше миллиона человек.

Люди лечатся в этих больницах, потому что больше негде и не на что.

Врачи и медсёстры работают в этих больницах, получая гроши и срывая злость на пациентах, потому что выхода они не видят.

И дело не только в больницах. Во многих городах народ до сих пор живёт в сгнивших деревянных бараках. Во многих школах до сих пор нет нормальных туалетов. Во многих дворах асфальт настолько древний, что стёрся в пыль, а детским площадкам лет по 40-50. Во многих регионах банкротятся и закрываются заводы, которые выжили даже в 90-е.

Инфраструктурой, которая людям жизненно необходима, десятилетиями никто не занимался, а теперь оказалось, что исправить уже ничего нельзя, да и денег нет.

Деньги все ушли на войну в Сирии и мегапроекты типа того же Чемпионата мира, на строительство храмов, борьбу с "Телеграмом", разработку президентских автомобилей и спасение дерипасок от санкций.

Поэтому теперь надо повысить налоги и поднять пенсионный возраст, чтобы обнищавшее население пахало до потери пульса на создание новой инфраструктуры для Прекрасной России Будущего.

От редакции: Причём такое положение дел давно признаёт сама власть! Если министр Скворцова, недавно отметившая "позитивную тенденцию", - что иностранцы чаще стали ездить лечить в РФ зубы, - сама публично ранее признала катастрофическую нехватку в результате недавней оптимизации больниц аж в 37 регионах РФ, что уж тут удивляться?

Страной правят грабители-рецидивисты, прекрасно осведомлённые о результатах своего правления. Вот информация от 7 февраля нынешнего года, официальная - которую слушала Матвиенко в Совфеде.

Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.

"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.

"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.

По ее словам, даже в таких крупных регионах, как Санкт-Петербург, Мурманская область, Тюменская и Самарская области, Хакасия, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), отсутствуют детские многопрофильные больницы регионального уровня. Их нет и в меньших по размерам регионах - Севастополе, Чукотке, Ненецком автономном округе. "Всего детские региональные больницы отсутствуют в 17 регионах", - посетовала министр.

Д.Ч.

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