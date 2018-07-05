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Московский листок

На "звездатый" пиар силовигарха Сечина хватило, на Судоремонтный завод в Туапсе - нет

Опубликовано 05.07.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
На "звездатый" пиар силовигарха Сечина хватило, на Судоремонтный завод в Туапсе - нет

Дальневосточный судоремонтный завод «Звезда», принадлежащий «Роснефти» и ряду других компаний, 28 июня подал иск о защите деловой репутации на информагентство «Интерфакс» в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-секретаря «Роснефти». Размер денежных требований к агентству не указывается. 

Иск касается материала «Интерфакса» от 27 июня о хищениях при строительстве верфи «Звезда» в Приморском крае — источник агентства сообщил, что, по оценке следователей по делу, ущерб составил около 7,5 миллиардов рублей. 

О расследовании хищений при строительстве судоверфи «Звезда» стало известно в апреле 2015 года. Тогда ущерб оценивался в 4 миллиарда рублей. 

Как напоминает РБК, в закладки верфи «Звезда» в 2009 году участвовал Игорь Сечин, будучи председателем совета директоров «Роснефти» и вице-премьером, курирующим топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В 2013 году президент Владимир Путин решил передать проект консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка, которые приступили к строительству в 2015 году. До тех пор верфь строилась силами Объединенной судостроительной компании (ОСК) и южнокорейской компании DSME.

Отметим, что если у силовигархии находятся миллионы не только на пиар Сечина и его проектов, то вот на всю страну у правящего класса, на всю отрасль - не хватает. Логично в данном плане вводят персональные санкции их "американские коллеги" - экономика РФ давно состоит из персоналий, а не министерств. Так, например, судоремонтный завод в бывшем городе-герое, а ныне - не имеющем права голоса городском поселении Туапсе продолжают сравнивать с землёй.

Напомню, что цена контракта 108 млн рублей, с учётом вывоза строительного мусора на полигон в Лермонтово.

Сносит завод фирма депутата Туапсинского района Подольского (Арутюняна), сына криминального авторитета из Анапы. На которого недавно было совершено покушение. Договоры на вывоз мусора подписаны с физлицами. 

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