"За любовницу Собянина мы 9 сентября голосовать не будем"

Плюя на Конституцию

Оказывается, даже у «второразрядного генерал-майора КГБ-ФСБ Гундяева» есть свой блиндаж в Интернете. И вряд ли он позволит подполковнику Путину его прихлопнуть. Грех это. А что уж говорить про когалымского мэра Собянина…

Такое ощущение, что сидит он с утра до ночи за компом и строчит в Твиттер мировому сообществу о своих подвигах. Вот и 3 июля настрочил. Но это геройство надо цитировать:

«С 1 августа 2018 г. пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно. Это решение мы приняли вместе с Андреем Юрьевичем Воробьевым - губернатором Московской области. Поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро…» (https://www.sobyanin.ru/proyezd-v-elektrichkakh).

Но чем плохи соцсети? Тем, что тебе моментально могут ответить, возразить, послать. В мире нельзя послать только одного человека - Пескова. Потому что у него аккаунта нет. У рыжего Трампа есть, а у кремлевского Хлестакова-Мюнхаузена нет. Его и на работе видят реже.

Вот когда Рунет отсоединят от мировой паутины, тогда на всякое брюзжание вы будете моментально получать ответку: «Не отходите далеко от компьютера. Отряд быстрого реагирования к вам уже выехал».

А здесь градоначальнику сразу отписали. Алла Иваненкова (Полищук): «Чудесно… У москвичей минимальная пенсия 15-16 тыс., а у подмосковных стариков 8-10 тыс. Метро для нас (Подмосковье) платно. И где справедливость?? Так пускай Воробьев тоже сделает так, чтобы пенсионеры Подмосковья пользовались метро бесплатно. А то Собянину, значит, помогает, а свои люди по боку».

Конечно, побоку. Он давно спит и видит себя в «Белом доме». Еще солидарно-возмущенный вопрос. Светлана Чудова: «Чем хуже пенсионеры Подмосковья?? Мы тоже желаем ездить в метро и в электричке бесплатно. Мы работали всю сознательную жизнь в Москве и платили ей все свои налоги. Имеем право на бесплатный проезд при пенсии от 8000-10000 руб. в месяц».

Ну действительно - жители Подмосковья из другого мяса, что ли? Пытаясь выяснить это, я 12 июня и направил послание «папенькиному сынку» Воробьеву с требованием восстановить справедливость. Это же он в сговоре с главным оленеводом первопрестольной отнял у жителей области бесплатный проезд по Москве, даже в ней работающих.

И этот «подарок» оба наместника-горлохвата приурочили к 1 августа 2015 г. Ко дню свадьбы «взяточника Пескова» на «приблудной цэрэушнице Навке» (слова народные). («Не шибко ли жирует «подмосковный хан» Воробьев на деньги пенсионеров? «(https://forum-msk.org/material/news/14724813.html).

Вот главное: «Согласно ст.55 Конституции России вы не имели права этого делать. Никакие законы, постановления и решения не должны ущемлять интересы и права граждан. Эту льготу мы заработали многолетним трудом на благо Москвы».

Ответ нам прислал зам.министра соцразвития области А.А.Кирюхин (исп. Козлова Т.А. 8(498) 602-26-50. добав. 40712).

Вот так. Пишешь от имени 3 млн. жителей Открытое письмо губернатору области, а ответ тебе присылает чиновница минсобеса. А что она может сказать в свое оправдание, если, по моему разумению, стариковские деньги Воробьев банально прикарманивает?

Недаром же у него в 2016 г. годовой «доход» вдруг подскочил до 98 млн.руб! В 10 раз больше президента «заработал», бедняга! В прошлом тоже не хило - 55 млн! Откуда, если ему всякий бизнес по закону запрещен? Оттуда.

Грубый подкуп

Но люди сразу сообразили, чего это вдруг на обоих путинских фаворитов спустя годы снизошла такая доброта. А с того, что 9 сентября у них перевыборы и надо задобрить электорат. Такой вот ненавязчивый подкуп 6-7 млн. избирателей за счет бюджета.

Позор не только в том, считают сограждане, что президент Путин на старости лет выгнал жену из дома. Но и в том, что сделал это публично, подав дурной пример своим холопам.

Им безразлично общественное мнение, наши моральные устои, традиции. И те самые христианские ценности. Помните? «И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Мф.19:5–6).

Не одобрял, как видите, господь блуд и всякие разводы. Но заповеди Христа не для «небожителей». Это с остальных они требуют укреплять институт семьи и семейных отношений.

И вот уже пресс-толмач Песков выгоняет супругу с тремя детьми, с которой прожил 18 лет. И тот же Воробьев живет с сожительницей («

Вертолеты и блондинки губернатора Воробьева», https://mosobl.livejournal.com/345118.html).

А про когалымца на воеводстве и вовсе пишут чудеса. Что при живой жене он открыто жил своей подружкой, с которой познакомиля еще в Ханты-Мансийске. Со временем сделал вице-мэршей первопрестольной, которой она и правит.

Главред «Стрингера» Елена Токарева: «Для москвичей (как и для тюменцев) уже не является секретом информация о том, что Ракова является любовницей Собянина. И что родила от него ребенка» (https://elena-tokareva2.livejournal.com/1049054.htm)

Если неправда - опровергайте, требуйте защиты чести и достоинства по суду. Но не позорьтесь. Но как судиться со «Стрингером», если он считается негласным рупором Лубянки? Или одним из ее коридоров.

Так что когда москвичей зовут 9 сентября отдать голос за дорогого Сергея Семеновича, они должны понимать, что на самом деле будут голосовать за его внебрачную подружку.

Говорят, на следующую Пасху в храме Христа Спасителя она и встанет рядом со своим сожителем, потеснив дорогого Владимира Владимировича.

А то рядом с мэром вот уже 6 лет все он да он…

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P.S. Избирателю на заметку. «Хозяйка города. Почему вице-мэр Анастасия Ракова - самый влиятельный человек в правительстве Москвы и как она управляет городом» (https://meduza.io/feature/2017/07/07/hozyayka-goroda).