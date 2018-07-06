Закрытые Герои России

О Сергее Кириенко и других закрытых героях России говорят журналисты Анатолий Баранов, Софья Самохина, адвокат, общественный активист Александр Осовцов.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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