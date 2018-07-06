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Московский листок

Грудинин идет на развод

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 0

выборы грудинин
Грудинин идет на развод

Супруга владельца ЗАО "Совхоз имени Ленина" и бывшего кандидата на пост президента России Павла Грудинина Ирина прокомментировала расставание с мужем.«Вы же знаете причину, зачем спрашиваете. Все правильно пишут. Дети у меня уже взрослые, у меня четверо внуков, поэтому с детьми все нормально».

Павел и Ирина Грудинины были женаты 37 лет, у них двое взрослых детей и четверо внуков. Однако, как стало известно СМИ, у Грудинина была вторая семья, и другая женщина тоже родила ему двоих детей.

Ирина Грудинина долго не соглашалась на развод, поскольку они с мужем были венчаны в церкви, но теперь бракоразводный процесс наконец стартовал, судебное заседание назначено на 16 июля.

***

Остается только посочувствовать Павлу и Ирине Грудининым, поскольку развод - всегда болезненное дело, как бы отношения ни складывались.

Но есть и еще одна сторона этого процесса - избиратели Павла Грудинина, которым весьма недвусмысленно обещали, что бывший кандидат в президенты продолжит политическую борьбу, и пост губернатора Подмосковья наиболее приемлемая позиция для продолжения политической карьеры (называли и пост премьера, и вице-премьера, и министра).

И что? И ничего - нас "порадовали" громким бракоразводым процессом, при котором "территория социального благополучия" может оказаться разделенной между бывшими супругами.

Это неприятно, как неприятно любое разочарование как таковое. Кандидат от КПРФ оказался фальшивым с ног до головы - и "свохоз" у него ЗАО, и деньги-то он выводил за рубеж, и семья у него, оказывается, совсем не крепкая советская...

Какой еще каминг-аут подготовит нам Грудинин, чтобы уж окончательно поставить крест на своей политической репутации?

А.Б.



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