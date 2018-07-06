Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ТМЗ) — до недавнего времени — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России. Предприятие основано в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной промышленности (самолёт «Сталь-2»). С 1936 года — Государственный союзный завод № 82 Наркомтяжпрома.

В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые истребители Як-7, Як-9. В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии осуществлялось строительство пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран». Чтобы доставить корабль с причала Химкинского водохранилища к проходной завода пришлось даже расширить улицу Фабрициуса, а ворота завода попросту разобрать.

На заводе в советское время работало 28 тыс. человек, в начале 2000-х годов — порядка 3500 человек, на 2012 год числились 1500 человек. На 2013 год численность сотрудников составляла 860 человек; по информации конкурсного управляющего, по состоянию на 2013 г. численность сотрудников предприятия составляла 886 человек, при этом за время банкротства в 2013-2015 гг. с предприятия было уволено еще 706 работников, то есть оставалось в штате когда-то крупнейшего завода всего полтораста человек.

И вот - объявление на Avito.

Тушинский машиностроительный завод Москва

Объект реализуется в рамках ФЗ -127 "О несостоятельности (банкротстве)".

На официальном сайте завода сведений о продаже имущества целиком нет, но есть раздел "Имущество на продажу". Список обширный...

Информация об имуществе ОАО "ТМЗ", предлагаемом к продаже на открытых торгах в соответствии с Положением о продаже части имущества должника, утвержденным Собранием кредиторов ОАО "ТМЗ" 24.11.2015 г., протокол №14/КП

Возникает вопрос: а как же разговоры о возрождении высокотехнологичных производств, особенно в оборонной промышленности?

Уж ТМЗ, выпускавший "Буран" - куда технологичней?

Вместо этого, надо понимать, правительство Москвы получит площадку под реновацию. Разговоры об этом давно ведутся, места там много, можно все Тушино переселить в новое гетто. Но как же производство? Где и кем будут работать будущие тушинцы в новом прекрасном капиталистическом завтра? Официантами, ментами, проститутками на Волоколамском шоссе?

Зато наши заокеанские друзья могут быть спокойны - ничего, подобного "Бурану", из России больше не полетит...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск