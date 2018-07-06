Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ТМЗ) — до недавнего времени — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России. Предприятие основано в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной промышленности (самолёт «Сталь-2»). С 1936 года — Государственный союзный завод № 82 Наркомтяжпрома.
В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые истребители Як-7, Як-9. В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии осуществлялось строительство пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран». Чтобы доставить корабль с причала Химкинского водохранилища к проходной завода пришлось даже расширить улицу Фабрициуса, а ворота завода попросту разобрать.
На заводе в советское время работало 28 тыс. человек, в начале 2000-х годов — порядка 3500 человек, на 2012 год числились 1500 человек. На 2013 год численность сотрудников составляла 860 человек; по информации конкурсного управляющего, по состоянию на 2013 г. численность сотрудников предприятия составляла 886 человек, при этом за время банкротства в 2013-2015 гг. с предприятия было уволено еще 706 работников, то есть оставалось в штате когда-то крупнейшего завода всего полтораста человек.
И вот - объявление на Avito.
Тушинский машиностроительный завод Москва
Объект реализуется в рамках ФЗ -127 "О несостоятельности (банкротстве)".
На официальном сайте завода сведений о продаже имущества целиком нет, но есть раздел "Имущество на продажу". Список обширный...
Информация об имуществе ОАО "ТМЗ", предлагаемом к продаже на открытых торгах в соответствии с Положением о продаже части имущества должника, утвержденным Собранием кредиторов ОАО "ТМЗ" 24.11.2015 г., протокол №14/КП
Возникает вопрос: а как же разговоры о возрождении высокотехнологичных производств, особенно в оборонной промышленности?
Уж ТМЗ, выпускавший "Буран" - куда технологичней?
Вместо этого, надо понимать, правительство Москвы получит площадку под реновацию. Разговоры об этом давно ведутся, места там много, можно все Тушино переселить в новое гетто. Но как же производство? Где и кем будут работать будущие тушинцы в новом прекрасном капиталистическом завтра? Официантами, ментами, проститутками на Волоколамском шоссе?
Зато наши заокеанские друзья могут быть спокойны - ничего, подобного "Бурану", из России больше не полетит...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Пиля написал 06.07.2018 10:07
Какл написал 06.07.2018 10:06
равнодушный написал 06.07.2018 10:00
учите полтэкономию написал 06.07.2018 09:52
А вот настоящий капиталист Илон Маск СТРОИТ заводы и выпускает ракеты,которые в отличии от рогозинских батутов летают в космос,а не на дно Тихого Океана.
Про нашего оленевода и говорить нечего,он полностью уничтожает промышленность в Москве.Не нужны каюру заводы,ему милее ягель меж бордюров,а провода мешают олешкам,рога цепляются.
P.S.Продажа предприятия вместе с работниками,это один из характерных признаков ФЕОДАЛИЗМА,капитализ подразумевает свободу передвижения как капитала.так и трудовых ресурсов.
Мундиаль 2018 написал 06.07.2018 09:41
безыдейный написал 06.07.2018 09:35
Да и гражданские самолеты не покупают на рынке, а тоже финансируют.
Но в США заводы по-прежнему финансируются, а в РФ ликвидируются.
В статистике РФ все отлично, ВВП растет, профицит бюджета, проводят мундиали.
вообщем, написал 06.07.2018 09:29
мощи бывшего государства.
План Ротшильдов и Рокфеллеров- "Барбаросса" успешно выполняется!
хаха написал 06.07.2018 09:22
В лад написал 06.07.2018 09:20