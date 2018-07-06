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Московский листок

Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 9

рабочие завод тмз
Крупнейший авиационный завод выставили на Avito

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ТМЗ) — до недавнего времени — крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России. Предприятие основано в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной промышленности (самолёт «Сталь-2»). С 1936 года — Государственный союзный завод № 82 Наркомтяжпрома. 

В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые истребители Як-7, Як-9. В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии осуществлялось строительство пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран». Чтобы доставить корабль с причала Химкинского водохранилища к проходной завода пришлось даже расширить улицу Фабрициуса, а ворота завода попросту разобрать.

На заводе в советское время работало 28 тыс. человек, в начале 2000-х годов — порядка 3500 человек, на 2012 год числились 1500 человек. На 2013 год численность сотрудников составляла 860 человек; по информации конкурсного управляющего, по состоянию на 2013 г. численность сотрудников предприятия составляла 886 человек, при этом за время банкротства в 2013-2015 гг. с предприятия было уволено еще 706 работников, то есть оставалось в штате когда-то крупнейшего завода всего полтораста человек.

И вот - объявление на Avito.

Тушинский машиностроительный завод Москва

Объект реализуется в рамках ФЗ -127 "О несостоятельности (банкротстве)".

На официальном сайте завода сведений о продаже имущества целиком нет, но есть раздел "Имущество на продажу". Список обширный...

Информация об имуществе ОАО "ТМЗ", предлагаемом к продаже на открытых торгах в соответствии с Положением о продаже части имущества должника, утвержденным Собранием кредиторов ОАО "ТМЗ" 24.11.2015 г., протокол №14/КП

Возникает вопрос: а как же разговоры о возрождении высокотехнологичных производств, особенно в оборонной промышленности?

Уж ТМЗ, выпускавший "Буран" - куда технологичней?

Вместо этого, надо понимать, правительство Москвы получит площадку под реновацию. Разговоры об этом давно ведутся, места там много, можно все Тушино переселить в новое гетто. Но как же производство? Где и кем будут работать будущие тушинцы в новом прекрасном капиталистическом завтра? Официантами, ментами, проститутками на Волоколамском шоссе?

Зато наши заокеанские друзья могут быть спокойны - ничего, подобного "Бурану", из России больше не полетит...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Осталось только закрепить на законодательном уровне-продажа заводов только вместе с работниками.
Пиля написал 06.07.2018 10:07
Вот возраст пенсионный поднимут и закрепят, будут продавать предприятия вместе с холопами.
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Неча
Какл написал 06.07.2018 10:06
Плакать, итак все хорошо.
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(без названия)
равнодушный написал 06.07.2018 10:00
Не понял, чо энтово быдло расейское бузит?Идите смотрите чо тама у хохлов, а чо на россии творится - не ваше дело, смерды!
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Где вы здесь нашли капитализм?
учите полтэкономию написал 06.07.2018 09:52
Капитализм подразумевает как раз развитие производства.даже Маркс упоминал капитализм исключительно как "капиталистический способ производства". ПРОИЗВОДСТВА!Где вы здесь нашли ПРОИЗВОДСТВО?Это исключительно воровской способ существования или,если хотите способ существования разбойничье-кочевых орд,монголо-татарская орда.Прибежали,побили,похватали.разломали и разбежались,кто к "последнему морю(теплому),кто на родину(историческую).
А вот настоящий капиталист Илон Маск СТРОИТ заводы и выпускает ракеты,которые в отличии от рогозинских батутов летают в космос,а не на дно Тихого Океана.
Про нашего оленевода и говорить нечего,он полностью уничтожает промышленность в Москве.Не нужны каюру заводы,ему милее ягель меж бордюров,а провода мешают олешкам,рога цепляются.
P.S.Продажа предприятия вместе с работниками,это один из характерных признаков ФЕОДАЛИЗМА,капитализ подразумевает свободу передвижения как капитала.так и трудовых ресурсов.
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Болеем за наших!
Мундиаль 2018 написал 06.07.2018 09:41
Завтра в 20:40мск смотрите матч Россия-Хорватия болеем за наших! Мы одна команда!
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(без названия)
безыдейный написал 06.07.2018 09:35
Перед этим его обанкротили, не давая заказов? Ведь авиационный завод не работает на рынок, он существует только благодаря заказам от государства. Так и в США. Там гражданские самолеты - побочная продукция, а основная продукция, за счет которой существуют, - военная и космическая, то есть гос. заказы.
Да и гражданские самолеты не покупают на рынке, а тоже финансируют.
Но в США заводы по-прежнему финансируются, а в РФ ликвидируются.
В статистике РФ все отлично, ВВП растет, профицит бюджета, проводят мундиали.
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бандеровская программа десоветизации -уничтожение советской промышленности и науки
вообщем, написал 06.07.2018 09:29
когалымский кошерный оленераков уничтожает остатки промышленной
мощи бывшего государства.
План Ротшильдов и Рокфеллеров- "Барбаросса" успешно выполняется!
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Re:
хаха написал 06.07.2018 09:22
Причем закрепить как социальную гарантию трудящимся.
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(без названия)
В лад написал 06.07.2018 09:20
Осталось только закрепить на законодательном уровне-продажа заводов только вместе с работниками.
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