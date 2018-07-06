Бесславная жизнь Сёко Асахары оборвалась на 14 лет позже, чем могла бы

Власти Японии в пятницу, 6 июля, привели в исполнение смертные приговоры в отношении 63-летнего основателя секты "Аум Синрикё" (запрещённой в РФ, но не в начале 1990-х) Сёко Асахары (настоящее имя Тидзуо Мацумото) и еще шести руководителей организации, сообщает телеканал NHK. Судебные разбирательства по делу секты и ее членов, которые участвовали в организации теракта в токийском метро в 1995 году и других преступлениях, продолжались более 20 лет.

Позже Министерство юстиции Японии официально объявило о приведении в исполнение семи смертных приговоров в отношении руководителей "Аум Синрикё". Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции в Токио глава ведомства Ёко Камикава.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, в свою очередь, на регулярной пресс-конференции пообещал, что полиция страны будет делать все возможное, чтобы теракты, подобные тем, что организовала "Аум Синрикё", не повторялись в будущем, передает ТАСС.

Казни через повешение подвергся, в частности, 68-летний Киёхидэ Хаякава. В "Аум Синрикё" он был вторым человеком после Сёко Асахары и брал на себя многие его контакты с внешним миром. В качестве так называемого министра строительства секты он руководил сооружением в префектуре Яманаси завода по производству ядовитого газа зарин, который в 1995 году был распылен в токийской подземке.

Кроме того, был казнен 55-летний Томомаса Накагава, имевший в секте ранг "министра внутренних дел духовного императора". Он непосредственно распылял в токийском метро нервно-паралитическое вещество в 1995 году и занимался его изготовлением. Накагава был одним из тех, кто устроил газовую атаку в японском городе Мацумото и, как признал суд, принимал участие в других преступлениях, включая убийство адвоката, пытавшегося разоблачать деятельность секты. В общей сложности его признали виновным в убийстве 24 человек.

Среди казненных оказался и 48-летний Ёсихиро Иноуэ, который являлся главным координатором газовой атаки в метро Токио и был признан виновным в десяти преступлениях. Вслед за ним смертные приговоры были исполнены в отношении главного химика секты Масами Цутии и так называемого министра здравоохранения и социального обеспечения организации Сэйити Эндо, который тоже занимался изготовлением зарина.

Также был казнен 54-летний Томомицу Ниими, выполнявший обязанности руководителя "контрразведки" секты и выступавший непосредственным организатором диверсий. Он стал единственным из всех арестованных активистов, которому предъявили те же обвинения в убийствах, что и Асахаре.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и "последнюю битву добра и зла", в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов.

Самым громким терактом "Аум Синрикё" стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Каждый из злоумышленников имел при себе пакеты с отравляющим веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, более 6,3 тыс. пострадали.

Сёко Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и Шивы. В феврале 2004 года суд приговорил его к смертной казни. Он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в метро.

От редакции: До сих пор неясно, с какой целью секта атаковала метро газом? Только чтобы апокалипсис наступил раньше? Или всё же были планы захвата власти? Но почему тогда план не был реализован полность? Наверное, Япония рассказывает не всё из процесса над сектой - так же, как помалкивает и бомонд РФ, ведь в ту пору, в первой половине 90-х, когда у нас обожали любых проповедников, "синрикёкнутых" допускали даже в воинские части, где они и познакомились с зарином... Кто этим занимался? Ведь были контактёры в РФ, в Минобороны - были! Имеют фамилии и должности...

Что же касается самих сектантов и японцев, то Сёко дали пожить - гуманные соотечественники настолько отсрочили его казнь, что он провёл в тюрьме ещё и максимальный российский срок заключения - 15 лет. Но вы вспомните, как пропагандировалась секта не где-нибудь, а на нашем центральном ТВ!

Как мы завидовали этим прищурившим глазки "преподобным" в одеяниях похожих на наши тогдание каратистские самодельные кимоно - вот ни черта же не делают, а всё время карьерно растут. Вот как медитация-то помогает!.. И глядел на них незрячими глазами Асахара и вселял новые силы, и показывали гражданам "свободной России" его фотографии медитации на фоне прекрасных горных вершин... И многие ведь туда вступали тогда "дорогие россияне" - марксизм-ленинизм выпустил идеологию из своих "тоталитарных лап", и угодили в лапы уже конкретных мракобесов, прохиндеев и убийц наши сограждане. Хорошо бы тогдашних руководителей телеканалов (3-й канал - точно) допросить по делу. И судить бы не помешало - ведь чему способствовали-то?

Д.Ч.