Наши "миги" бьются в Польше, возненавидевшей "совок"

Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный цент безопасности страны.

Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк. Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.

Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины крушения пока не называются, проводится расследование.

От редакции: Вот так задумаешься, на каком "горючем", на какой технической базе до сих пор работают все экс-социалистические страны, и лишний раз уверишься в верности марксистско-ленинского учения. Материальная база прежде всего... Только вот пересаженная на эту всесторонне развитую базу враждебная "головка", массированная антисоветская пропаганда, явно не способствуют успешной работе попавшей в капиталистические условия инфраструктуры.

Самолёты - наши, школа лётная - безусловно, тоже наша. Только вот все почти памятники Красной Армии, которая освобождала Польшу - снесены, демонтированы или осквернены... Ну, вот как живётся в идеологии с той страной-кормилицей, десятилетиями и часто бесплатно (как в случае Дворца науки и искусства в Варшаве) выращивавшей социализм в Польше, - так и летается... А переходить на американскую технику и школу - дороговато. ПанОве и новая шляхта ещё подумают...

Д.Ч.

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