Наши "миги" бьются в Польше, возненавидевшей "совок"

Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный цент безопасности страны.
Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк. Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.
Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины крушения пока не называются, проводится расследование.
От редакции: Вот так задумаешься, на каком "горючем", на какой технической базе до сих пор работают все экс-социалистические страны, и лишний раз уверишься в верности марксистско-ленинского учения. Материальная база прежде всего... Только вот пересаженная на эту всесторонне развитую базу враждебная "головка", массированная антисоветская пропаганда, явно не способствуют успешной работе попавшей в капиталистические условия инфраструктуры.
Самолёты - наши, школа лётная - безусловно, тоже наша. Только вот все почти памятники Красной Армии, которая освобождала Польшу - снесены, демонтированы или осквернены... Ну, вот как живётся в идеологии с той страной-кормилицей, десятилетиями и часто бесплатно (как в случае Дворца науки и искусства в Варшаве) выращивавшей социализм в Польше, - так и летается... А переходить на американскую технику и школу - дороговато. ПанОве и новая шляхта ещё подумают...
Д.Ч.
Новости по теме:
Высотку в Варшаве снесут за символичность
Польша тоже решила добить историческую память
Декоммунизация в Ленинграде: тут и Польша, и Украина "постоят, покурят"
На популяризацию дореволюционной "России, которую потеряли" Шевкунов потратит более 10 млрд
Имена павших за освобождение Польши солдат Красной Армии освобождённые пустили на переплавку
-Что это? написал 06.07.2018 13:50
Иначе, сидела бы ты здесь...
Мундиаль 2018 написал 06.07.2018 12:10
Незнайка на Луне написал 06.07.2018 12:08
--
эээ.. простите, в каком году освобождала? В 1939? А потом расстреливала тысячами польских пленных? За это памятники ставить надо? За то что вместе с нацистами освобождали Польшу от поляков.
--
"А переходить на американскую технику и школу - дороговато."
--
По тому что американцы деньги хотят получить за свою технику. Заработанные деньги. А совок технику раздавал БЕСПЛАТНО. В убыток себе. Совецкие работяги пахали, и нихрена не получали, как и государство. Это ли мечта россиян? Содержать халявщиков. Отлично. ДНР-ЛНР уже содержите, Чечню и ПМР содержите за свой счет. Мало? Еще надо?