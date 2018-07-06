Мосгордума трусливо прячется от пенсионной реформы до перевыборов Собянина

Депутаты Мосгордумы не будут направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Как сообщается, законопроект уже поступил в Мосгордуму, но для отзыва необходимо заседание профильной комиссии, а затем пленарное заседание городской думы.

"Во время летнего перерыва ни Дума, ни комиссии не имеют права заседать, — говорит Антонцев. — Мнение у депутатов есть, но официального отзыва не готовится", - заявил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

Также отмечается, что до сентября не планируется рассмотрения данного вопроса.

Отметим, что на местах, не только в Москве депутаты стараются максимально дистанцироваться от антинародной реформы. Так, например, в Чувашии реформу, то есть уже закон принимают максимально тихо, умоляя не показывать в СМИ лица тех, на чьих голосующих руках повышение пенсионного возраста въезжает в будущее Путинской России.

Так было дело в Госсовете Чувашии 3 июня.

«Этот закон единороссы пытаются протащить в середине лета под прикрытием мундиаля, – заявил Игорь Моляков («Справедливая Россия»). Данная реплика задела председательствующего. «Не выражайтесь, пожалуйста», – сделал ему замечание Рафинов. «Но его так и называют – мундиаль», – настаивал на своем Моляков. – А закон нельзя принимать, поскольку он противоречит Конституции, в которой указан нынешний пенсионный возраст».

Впрочем, все эти доводы воздействия на «Единую Россию» не имели. Благодаря ее подавляющему большинству, законопроект был одобрен. Но в самом конце заседания депутат-единоросс Юрий Зорин попросил коллег из оппозиции не публиковать фото других парламентариев без их согласия. Но понимания не встретил, на публичные мероприятия подобные ограничения не распространяются.

Новости по теме:

Пенсионный фонд вообще надо разогнать, заявил правозащитник Титов

"ЕдРо" в Госсовете Чувашии "протащило" пенсионную реформу и просило СМИ никому об этом не сообщать