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Московский листок

Мосгордума трусливо прячется от пенсионной реформы до перевыборов Собянина

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 3

москва едро протесты реформа пенсионеры пенсии мосгордума
Мосгордума трусливо прячется от пенсионной реформы до перевыборов Собянина

Депутаты Мосгордумы не будут направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Как сообщается, законопроект уже поступил в Мосгордуму, но для отзыва необходимо заседание профильной комиссии, а затем пленарное заседание городской думы. 

"Во время летнего перерыва ни Дума, ни комиссии не имеют права заседать, — говорит Антонцев. — Мнение у депутатов есть, но официального отзыва не готовится", - заявил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. 

Также отмечается, что до сентября не планируется рассмотрения данного вопроса.

Отметим, что на местах, не только в Москве депутаты стараются максимально дистанцироваться от антинародной реформы. Так, например, в Чувашии реформу, то есть уже закон принимают максимально тихо, умоляя не показывать в СМИ лица тех, на чьих голосующих руках повышение пенсионного возраста въезжает в будущее Путинской России.

Так было дело в Госсовете Чувашии 3 июня.

«Этот закон единороссы пытаются протащить в середине лета под прикрытием мундиаля, – заявил Игорь Моляков («Справедливая Россия»). Данная реплика задела председательствующего. «Не выражайтесь, пожалуйста», – сделал ему замечание Рафинов. «Но его так и называют – мундиаль», – настаивал на своем Моляков. – А закон нельзя принимать, поскольку он противоречит Конституции, в которой указан нынешний пенсионный возраст». 

Впрочем, все эти доводы воздействия на «Единую Россию» не имели. Благодаря ее подавляющему большинству, законопроект был одобрен. Но в самом конце заседания депутат-единоросс Юрий Зорин попросил коллег из оппозиции не публиковать фото других парламентариев без их согласия. Но понимания не встретил, на публичные мероприятия подобные ограничения не распространяются.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Юня написал 06.07.2018 13:56
Трусливые, подлые крысы. Вся их сучность
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(без названия)
н-Стожар1 написал 06.07.2018 12:59
и енто ...баранов снял бан с ноутбука,ник так и банит. понял что бессмысленно,счас впн не включен,уже комментарий третий. с другой стороны это означает что в копилочку фесбнятки ложиться. посадют (еся за че сами видите) отпишусь.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 06.07.2018 12:55
товарищи тамбовского волка, граждане кремлевской опг как вам ваше ???? мине если честно надоедо слушать и беспокоит как вас ненавидят тварей.......все ....вы уж там как-нить попушистей хоть счутка будьте .вера вроде как за вас молится требует,ажно воротит....
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