Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отправила заявление в МГИК с требованием аннулировать регистрацию Собянина в качестве кандидата в мэры Москвы

Опубликовано 06.07.2018 автором Елена Ткач в разделе комментариев 2

москва едро выборы мэр пресня
Отправила заявление в МГИК с требованием аннулировать регистрацию Собянина в качестве кандидата в мэры Москвы

Основания таковы: подписи мундепов от ЕР необходимые для прохождения муниципального фитльтра получены Собяниным в результате решения "2-й части 21-й партконференции Единой России". Но делегаты 21-й Конференции были неправомочны решать вопрос о выдвижении или поддержки кандидата на пост мэра Москвы. Так как сами делегаты выбирались для участия в конференции в декабре 2017 года. А Устав Партии гласит, что повестка конференции должна быть оглашена до выборов делегатов конференции.

Разумеется, в декабре 2017-го вопрос о выдвижении кандидатов даже теоретически не мог быть рассмотрен, поскольку выборы мэра еще небыли объявлены. Таким образом все подписи мундепов, полученные Собяниним в результате неправомочного решения "2-й части 21-й конференции" должны быть аннулированны, а С.С.Собянин соответственно снят с выборов. 

Также были и другие нарушения: в частности, не проведена полномочная парткоференция и не рассмотрены кандидатуры на выдвижение в качестве кандидатов от партии (а я подавала заявление на участие в качестве кандидата от партии). Хотя, по Уставу партии, это является обязательной процедурой. 

Помимо обращения в МГИК, я направила два обращения с описанием нарушений и требованием расформировать Московскую городскую организацию партии Единая Россия за систематические нарушения партийного устава и прав членов партии. Одно в Президиум Генерального Совета Партии Единая Россия, другое в Министерство Юстиции РФ.

Кстати, о первичных партийных организациях и о тех кто в них состоял реально и номинально.

Есть категории людей, у которых, что бы они ни делали, - везде получается только мошенничество и обман. Раньше, в СССР, они в основном сидели по тюрьмам, а теперь, наоборот, в основном на руководящих должностях...

Московский мэр Сергей Собянин, как всем известно, является членом партии "Единая Россия" и не просто членом партии, а членом Бюро Высшего Совета.

Партия (по крайней мере в лице своих руководителей) его всячески поддерживает, а простые москвичи в ответ ненавидят партию, которая поддерживает Собянина. Ну, в конце концов, надо же кого-то ненавидеть, а до ненависти к крупным собственникам и разнообразным рантье и топ-менеджерам пока еще не дошло, да и страшно пока: они начальство все-таки для многих.

Между тем...

Устав Партии "Единая Россия" и Положение об учете членов партии, в отношении обязанностей членов партии, однозначно гласят, что член партии ЕР в случае смены места постоянного проживания, обязан в течении месяца встать на учет в партийной организации по новому месту жительства в трехмесячный срок подав личное письменное заявление.

Сергей Собянин приехал с Москву с "северов где нефть течет рекой" в декабре 2005-го года. Живет он, как широко известно, на улице Рочдельской, что на территории Пресненского района. Что регулярно подтверждается тем, что он голосует на всех выборах, по месту своего постоянного жительства в школе 1241 на улице Николаева.

Однако за 13 лет, прошедших с момента его переезда в Москву, на учет в Пресненскую организацию ЕР он не встал. И членом Пресненской организации ЕР он не является. Будучи членом пресненской организации, я неоднократно задавала этот вопрос и районным и окружным руководителям, и каждый раз получала один и тот же ответ: Собянин на учете в Пресненской организации не состоит.

Проще говоря, с весны 2006-го года Сергей Собянин не является членом ЕР и соответственно членом руководящих органов Партии является только в результате обмана. В общем, даже тут...

Я отправила в федеральные органы ЕР обращение с просьбой проверить эти данные и в случае их подтверждения, признать что он не является членом партии и соответственно исключить его со всех должностей занимаемых в партии.

Я примерно понимаю что они мне ответят. Что-то вроде того, что "такой великий человек не должен быть членом районной организации, а зарегистрирован он сразу на уровне города, просто это информация от всех скрыта и простым смертным недоступна" (я, правда, уверена, что и этого нет, но, думаю, появится при необходимости, задним числом).

И скажу сразу, я буду удовлетворена таким ответом. Поскольку это будет публичным ответом, что никаких общих правил для всех членов ЕР не существует. И правила для тех, кто у власти - пишутся при необходимости, такие какие им удобны.

А если нет общих правил, если для руководства они одни (а точнее их вообще нет), а для рядовых членов другие. то, извините, это не партия. Что угодно, но не партия.

Замечу в качестве маленького отступления, что Иосиф Виссарионович Сталин был членом Пресненской организации ВКП(б)-КПСС и выбирался в качестве делегата съездов по общей процедуре, начиная с собраний районной организации, при личном его участии. Почему? Потому что это была настоящая пролетарская, массовая, дисциплинированная Партия, а не фиктивная витрина буржуазной власти.

Материалы по теме:

Собянин, конечно, человек бесчестный. Тем и люб Кремлю 

Не помогать Собянину в прохождении муниципального фильтра и сборе подписей

Члены "Единой России" подписали заявление против повышения пенсионного возраста

Я подала документы на выдвижение кандидатом от партии "Единая Россия" на должность мэра Москвы



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Сварила бы лучше борщик.
НЕПРЕДАВАШКА написал 06.07.2018 13:56
"Отправила заявление в МГИК..."----------------- Когда собаке делать не хрен,так она яйца лижет."
Ответить
Болеем за наших!
Мундиаль 2018 написал 06.07.2018 12:55
Спасибо за Крымский мост! Спасибо большое за спортивный праздник который нам всем подарил Владимир Владимирович Путин! Смотрим футбол, болеем за наших! Мы одна команда!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Киндерсюрприз - герой РФ?
Киндерсюрприз - герой РФ?
06.07.2018
Закрытые Герои России
Закрытые Герои России
06.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отправила заявление в МГИК с требованием аннулировать регистрацию Собянина в качестве кандидата в мэры Москвы (2)
Мосгордума трусливо прячется от пенсионной реформы до перевыборов Собянина (3)
Наши "миги" бьются в Польше, возненавидевшей "совок" (3)
Бесславная жизнь Сёко Асахары оборвалась на 14 лет позже, чем могла бы (2)
Крупнейший авиационный завод выставили на Avito (27)
Грудинин идет на развод (17)
В Мексике на выборах победили левые - плюс или минус для рабочего движения? (23)
Закрытые Герои России (2)
Киндерсюрприз - герой РФ? (7)
"За любовницу Собянина мы 9 сентября голосовать не будем" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Как готовить на 51 рупь в день? Как выживать на Украине?
Максим Калашников Максим Калашников: Ай Трамп, ай да молодца! А что Путин?
Максим Калашников Максим Калашников: Какое время - такие и "герои"
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчему КПРФ сливает выбoры пo всей Рoссии
Дарья Митина Дарья Митина: Не пoдумайте чегo:)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss