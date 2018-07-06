Отправила заявление в МГИК с требованием аннулировать регистрацию Собянина в качестве кандидата в мэры Москвы

Основания таковы: подписи мундепов от ЕР необходимые для прохождения муниципального фитльтра получены Собяниным в результате решения "2-й части 21-й партконференции Единой России". Но делегаты 21-й Конференции были неправомочны решать вопрос о выдвижении или поддержки кандидата на пост мэра Москвы. Так как сами делегаты выбирались для участия в конференции в декабре 2017 года. А Устав Партии гласит, что повестка конференции должна быть оглашена до выборов делегатов конференции.

Разумеется, в декабре 2017-го вопрос о выдвижении кандидатов даже теоретически не мог быть рассмотрен, поскольку выборы мэра еще небыли объявлены. Таким образом все подписи мундепов, полученные Собяниним в результате неправомочного решения "2-й части 21-й конференции" должны быть аннулированны, а С.С.Собянин соответственно снят с выборов.

Также были и другие нарушения: в частности, не проведена полномочная парткоференция и не рассмотрены кандидатуры на выдвижение в качестве кандидатов от партии (а я подавала заявление на участие в качестве кандидата от партии). Хотя, по Уставу партии, это является обязательной процедурой.

Помимо обращения в МГИК, я направила два обращения с описанием нарушений и требованием расформировать Московскую городскую организацию партии Единая Россия за систематические нарушения партийного устава и прав членов партии. Одно в Президиум Генерального Совета Партии Единая Россия, другое в Министерство Юстиции РФ.

Кстати, о первичных партийных организациях и о тех кто в них состоял реально и номинально.

Есть категории людей, у которых, что бы они ни делали, - везде получается только мошенничество и обман. Раньше, в СССР, они в основном сидели по тюрьмам, а теперь, наоборот, в основном на руководящих должностях...

Московский мэр Сергей Собянин, как всем известно, является членом партии "Единая Россия" и не просто членом партии, а членом Бюро Высшего Совета.

Партия (по крайней мере в лице своих руководителей) его всячески поддерживает, а простые москвичи в ответ ненавидят партию, которая поддерживает Собянина. Ну, в конце концов, надо же кого-то ненавидеть, а до ненависти к крупным собственникам и разнообразным рантье и топ-менеджерам пока еще не дошло, да и страшно пока: они начальство все-таки для многих.

Между тем...

Устав Партии "Единая Россия" и Положение об учете членов партии, в отношении обязанностей членов партии, однозначно гласят, что член партии ЕР в случае смены места постоянного проживания, обязан в течении месяца встать на учет в партийной организации по новому месту жительства в трехмесячный срок подав личное письменное заявление.

Сергей Собянин приехал с Москву с "северов где нефть течет рекой" в декабре 2005-го года. Живет он, как широко известно, на улице Рочдельской, что на территории Пресненского района. Что регулярно подтверждается тем, что он голосует на всех выборах, по месту своего постоянного жительства в школе 1241 на улице Николаева.

Однако за 13 лет, прошедших с момента его переезда в Москву, на учет в Пресненскую организацию ЕР он не встал. И членом Пресненской организации ЕР он не является. Будучи членом пресненской организации, я неоднократно задавала этот вопрос и районным и окружным руководителям, и каждый раз получала один и тот же ответ: Собянин на учете в Пресненской организации не состоит.

Проще говоря, с весны 2006-го года Сергей Собянин не является членом ЕР и соответственно членом руководящих органов Партии является только в результате обмана. В общем, даже тут...

Я отправила в федеральные органы ЕР обращение с просьбой проверить эти данные и в случае их подтверждения, признать что он не является членом партии и соответственно исключить его со всех должностей занимаемых в партии.

Я примерно понимаю что они мне ответят. Что-то вроде того, что "такой великий человек не должен быть членом районной организации, а зарегистрирован он сразу на уровне города, просто это информация от всех скрыта и простым смертным недоступна" (я, правда, уверена, что и этого нет, но, думаю, появится при необходимости, задним числом).

И скажу сразу, я буду удовлетворена таким ответом. Поскольку это будет публичным ответом, что никаких общих правил для всех членов ЕР не существует. И правила для тех, кто у власти - пишутся при необходимости, такие какие им удобны.

А если нет общих правил, если для руководства они одни (а точнее их вообще нет), а для рядовых членов другие. то, извините, это не партия. Что угодно, но не партия.

Замечу в качестве маленького отступления, что Иосиф Виссарионович Сталин был членом Пресненской организации ВКП(б)-КПСС и выбирался в качестве делегата съездов по общей процедуре, начиная с собраний районной организации, при личном его участии. Почему? Потому что это была настоящая пролетарская, массовая, дисциплинированная Партия, а не фиктивная витрина буржуазной власти.

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