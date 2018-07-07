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Московский листок

Завод Хруничева. Зачем оккупированной территории строить собственные ракеты

Опубликовано 07.07.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

ракеты опк хруничева
Завод Хруничева. Зачем оккупированной территории строить собственные ракеты

5 июля перед заводом должна была пройти встреча рабочих центра им. Хруничева. Причина недовольства проста - в ближайшее время под сокращение попадает четверть сотрудников, а до 2025 года планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. Также планируется продажа 80% площадей, занимаемых заводом.

Отметим, что полицейские отреагировали на информацию о встрече очень оперативно. Названивать по контактному телефону они начали ещё сильно загодя. Вот бы так они реагировали, когда у рабочих зарплату тырят. А то приходится всяким кинутым на деньги работягам из СЛЗ, Глобатека, Горизонта, ЗАО "Премьер-Холдинга" , Ингеокома, СМУ-77 по несколько месяцев коллективно, вместе с журналистами, по разным властным и правоохранительным конторам ходить, пока жулика-начальника расплатиться не заставят. Да и то, положительный результат, хотя и достаточно вероятен, но не гарантирован. А вот если просто письма писать, без скандала, так письма просто в мусорные корзины уйдут.

Вот бы так прокуратура, или там администрация президента на сообщения об угрозе стратегической безопасности РФ (а как ещё назвать уничтожение флагмана отечественного ракетостроения) реагировала. Цены бы им не было. А так - цена есть. Какова цена, по которой органы власти помогают жуликам-начальникам решать проблемы с рабочими, автор материала не знает, но предполагает.

И так, к месту встречи был подогнан автозак с ОМОНом. Стоило первым рабочим и пришедшим их поддержать активистам из Рабочего Компаса, РРП, РКРП, Моссовета, Авангарда красной молодежи Трудовой России начать собираться, как к ним тут же подошли правоохранители, заявившие: «У нас указом президента запрещены все публичные мероприятия во время чемпионата мира по ФИФА. И просим прекратить противоправные действия!»

Им попытались объяснить, что люди просто стоят и разговаривают, не используя никаких атрибутов проведения массовых акций (плакатов, транспарантов, мегафонов и т.д.), но правоохранители снова заявили:

«У нас указом президента запрещены все публичные мероприятия во время чемпионата мира по ФИФА. И просим прекратить противоправные действия!»

На вопрос - «Что, у нас оккупированная страна, что больше трёх не собираться?» - правоохранители многозначительно промолчали. Что ещё тут можно сказать? И, действительно, зачем на оккупированной территории производить собственные ракеты? Это как-то излишне.

Естественно, после сорванного схода кампания не прекратится. Ждите новостей.



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