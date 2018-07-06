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Московский листок

Мать-одиночку двух детей-инвалидов сырьевая империя решила не судить за продажу ненужного лекарства

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 3

москва здравоохранение полицаи дети лекарства
Мать-одиночку двух детей-инвалидов сырьевая империя решила не судить за продажу ненужного лекарства

Уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, задержанной из-за продажи лекарства, прекращено законно, заявила Интерфаксу официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. 

"Прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида", - сказала она. 

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот психотропных препаратов, отменено. 

Это дело вызвало широкий резонанс в обществе и в соцсетях в связи с тем, что 38-летняя москвичка Коннова является матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка-инвалида, и в случае ее изоляции возникла бы реальная угроза жизни ребенка. 

Женщину задержали по статье228.1 УК РФ по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, которая содержала психотропное вещество диазепам. Женщина купила на сайте микроклизмы диазепама для своего тяжело больного сына, а когда в поликлинике ей выдали препараты бесплатно, она решила продать излишки через интернет, за что и была задержана.

От редакции: Диву порой даёшься, кого только не изловят сторожевые псы сверхприбылей олигархии. То же самое "кокаиновое дело" их беспокоит меньше, что матери-одиночки, оказывается, несущие вред обществу, пытаясь выручить за лекарства какие-то гроши... Воистину какие-то запредельно бесчеловечные времена настают - где даже не люди решают, а принципы централизации капитала и его непременной охраны. А сколько посаженных по таким же ничтожным поводам - вырванных из ритма жизни, который давал обществу пользы больше, чем их заключение!..

Одно только "дело Гали Дмитревой" взять - известной защитницы прав рабочего люда (ведь в сырьевой империи Путина государственный уровень получают лишь защитники прав буржуев, такие, как Титов). Органы опеки шантажируют Галю тем что заберут детей - но какие условия жизни готовы они предложить взамен материнской заботы? Условия эти гарантированно худшие. Как и здравоохранение, оптимизированное, то есть уничтоженное и не способное не то что предотвращать заболеания, но и бороться с ними в стационаре - отвратительное. Как и всё это кривосудие...

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Болеем за наших!
Читатель А Борисович написал 06.07.2018 16:40
Зачем этот "мундиал" лезет на оппозиционный сайт со своими спасибами Путину??? Вместо "спасиба" этот мундиаль лучше бы отписал свое имущество на друзей Путина, или пожертвовал в пользу РПЦ. А его "спасибо" ни Путину на надо, ни читателям данного сайта.
.
Путин проводил мундиаль не за свои личные шиши, а за счет бюджета! Так что насчет "Путин подарил" - это вранье, холуяж, жополизание. Фу, какая гадость!
.
Про "одна страна - одна команда" уже комментировали, что вранье! На самом деле "одна команда" грабит большинство граждан страны!
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(без названия)
А.Каммерер написал 06.07.2018 16:23
Абсурдность указанного дела была видна любому специалисту: диазепам, вообще то - транквилизатор с противосудорожными свойствами. Когда то получить его было очень легко. Использовать его как наркотик очень-очень сложно, а препарат в виде микроклизм для использования у детей - просто невозможно. Само это дело - верх дикости. Хотелось бы узнать, как наказан сотрудник, это дело возбудивший. Он уволен, ему объявлено о неполном служебном соответствии, вынесен выговор? В любом случае, для этого ментовского охлестка этот эпизод не должен пройти бесследно.
P.s. Кстати, Дмитрий, Вы возмущаетесь (и совершенно справедливо возмущаетесь) несправедливостью по отношению к Галине Дмитриевой. Но Вас почему то не возмущает подобная же несправедливость по отношению к историку Дмитриеву. Так это потому что Г.Дмитрива - Ваша единомышленница, а Дмитриев - Ваш идейный противник? Стало быть, в Вашем представлении справедливость должна быть только для своих, а на остальных плевать. Только хочу Вам заметить, что и Дмитриев и Дмитриева Г для нынешней власти, пусть и по разным причинам - чужие.
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Болеем за наших!
Мундиаль 2018 написал 06.07.2018 16:23
Спасибо за Крымский мост! Спасибо огромное за спортивный праздник который нам всем подарил Владимир Владимирович Путин! Мы одна страна! Мы один народ! Мы одна команда!
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