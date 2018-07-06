Мать-одиночку двух детей-инвалидов сырьевая империя решила не судить за продажу ненужного лекарства

Уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, задержанной из-за продажи лекарства, прекращено законно, заявила Интерфаксу официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида", - сказала она.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот психотропных препаратов, отменено.

Это дело вызвало широкий резонанс в обществе и в соцсетях в связи с тем, что 38-летняя москвичка Коннова является матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка-инвалида, и в случае ее изоляции возникла бы реальная угроза жизни ребенка.

Женщину задержали по статье228.1 УК РФ по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, которая содержала психотропное вещество диазепам. Женщина купила на сайте микроклизмы диазепама для своего тяжело больного сына, а когда в поликлинике ей выдали препараты бесплатно, она решила продать излишки через интернет, за что и была задержана.

От редакции: Диву порой даёшься, кого только не изловят сторожевые псы сверхприбылей олигархии. То же самое "кокаиновое дело" их беспокоит меньше, что матери-одиночки, оказывается, несущие вред обществу, пытаясь выручить за лекарства какие-то гроши... Воистину какие-то запредельно бесчеловечные времена настают - где даже не люди решают, а принципы централизации капитала и его непременной охраны. А сколько посаженных по таким же ничтожным поводам - вырванных из ритма жизни, который давал обществу пользы больше, чем их заключение!..

Одно только "дело Гали Дмитревой" взять - известной защитницы прав рабочего люда (ведь в сырьевой империи Путина государственный уровень получают лишь защитники прав буржуев, такие, как Титов). Органы опеки шантажируют Галю тем что заберут детей - но какие условия жизни готовы они предложить взамен материнской заботы? Условия эти гарантированно худшие. Как и здравоохранение, оптимизированное, то есть уничтоженное и не способное не то что предотвращать заболеания, но и бороться с ними в стационаре - отвратительное. Как и всё это кривосудие...

Д.Ч.

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