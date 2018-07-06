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Московский листок

В Польше грядёт небывалый государственный вандализм по линии декоммунизации

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 0

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В Польше грядёт небывалый государственный вандализм по линии декоммунизации

В Польше институт национальной памяти представил список из 75 советских памятников, которые рекомендовали снести. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что большинство из монументов возведены в честь советских военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны. 

По данным издания, в Польше существует межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», подразумевающее охрану воинских захоронений и памятников на них, в список монументов «под снос» попали те, которые не находятся на местах захоронений. 

По словам официального представителя Министерства культуры и национального наследия Польши Анны Бочан, польская сторона придерживается мнения, что документ касается только двусторонней защиты кладбищ и мест захоронения. 

«Согласно такой трактовке, договор не распространяется на символические памятники, то есть памятники братства по оружию или благодарности Красной армии, которые не являются частью военных кладбищ и мемориальных комплексов», — заявила Бочан.

От редакции: Видите, как... Не одни самолётики падают в Польше: памятники падают сперва (в умах, а потом и в реальности, в планах - во всех этих институтах национальной памяти). Отрицающие былое освобождение, перекраивающие прошлое в угоду росту националистических настроений - фактически продолжают линию той, побеждённой в 1945-м, нацистской идеологии, только на своём островке. Точно так же, как это на нашей советской земле случилось и продолжается на Украине, как в Казахстане и Прибалтике было и, увы, будет, пока социальный регресс и сепаратизм не остновит гневная рука народа советского, желающего воссоединения.

Пока же - Вавилонская башня рушится, языки, как и памятники - первыми указывают на сепаратизм, нежелание быть вместе (потому что нет главного, цели - коммунизма, - для того, чтоб объединять силы народов)... И вот уже былое боевое братство - "Четыре танкиста и собака", замечательный сериал, повествовавший о дружбе наших народов на Великой Отечественной войне - будет объявлен, наверное, опасным для "национальной памяти" поляков... Ну, а памятники освободителям и строителям социализма в Польше - ясное дело, падут жертвой как раз той бацилллы национализма, которую они победилив 1945-м. И нечего нашим правящим буржуям возразить на это: они занимаются в РФ тем же самым, со своими Маннергеймами и Колчаками, царями и власовцами.

Д.Ч.

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