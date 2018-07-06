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Московский листок

Градус безумия на "Авроре" за сутки её воцерковления резко подрос

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 2

рпц прибалтика ленинград дурдом аврора
Градус безумия на "Авроре" за сутки её воцерковления резко подрос

Литовский турист попытался проникнуть на легендарный крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге, крича, что он "хочет выстрелить в Зимний дворец" и "устроить новую революцию в России". Житель города Клайпеда 5 июля пытался попасть на корабль, стоящий на приколе у Петроградской набережной Cеверной столицы, по открытому на тот момент трапу на глазах у многочисленных туристов, сообщает РИА "ФАН".

Однако "революция" не удалась - сотрудники полиции и Росгвардии с применением физической силы задержали мужчину. Также на место ЧП прибыли сотрудники ФСБ, а затем и психиатры. 

В итоге силовики, окружив несостоявшегося "революционера" плотным кольцом, препроводили 40-летнего гражданина бывшей советской прибалтийской республики в карету скорой помощи, которая доставила его в психиатрическую клинику. 

Все это происходило на глазах большой группы туристов из Японии, прибывших на экскурсию по крейсеру, отмечается в публикации.

Смеяться над "революционером"-одиночкой не стоит, поскольку более безумное начинание, поддержанное Минобороны РФ, уже реализовано на корабле - в часовенке РПЦ там, видимо, будут служить молебны во здравие Дома Романовых, невинно умученных от здешних матросиков-крамольников... В общем, градус безумия на символе Великого Октября явно подрастает...

Хотели изгонять бесов - ан вот они сами-то и появились! Благое, значит, дело задумали православные граждане! Никак нынешнего царя нашего "питерского", всенародно переизбранного, энтот басурманин-чухонец собирался свергнуть? Маловато ладана отпустили на службы и редко звонят в колокольца свои попы - работы им там непочатый край, духов русофобии большавицкай многовато поднакопилось... 

Новость по теме:

С "Авроры" будут изгонять революционный дух, как Сатану, православно



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Всего комментариев к статье: 2
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Маятник качнется в другую сторону
Кот написал 06.07.2018 18:45
Решено. В первую очередь распустим все монастыри РПЦ в крупных городах. Потом будем закрывать все церкви и храмы, которых не было до 1991 года. Все новоделы будут снесены. Никаких богослужений в Исаакиевском и Казанском соборах в Ленинграде (сейчас это временно С.Петербург) не будет.
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(без названия)
киргуду написал 06.07.2018 18:16
а пока литовца принимали ,200 олигархов нервно курили у экранов телевизоров,не приведи же еси стрельнит пушка Авроры..
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