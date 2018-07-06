Градус безумия на "Авроре" за сутки её воцерковления резко подрос

Литовский турист попытался проникнуть на легендарный крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге, крича, что он "хочет выстрелить в Зимний дворец" и "устроить новую революцию в России". Житель города Клайпеда 5 июля пытался попасть на корабль, стоящий на приколе у Петроградской набережной Cеверной столицы, по открытому на тот момент трапу на глазах у многочисленных туристов, сообщает РИА "ФАН".

Однако "революция" не удалась - сотрудники полиции и Росгвардии с применением физической силы задержали мужчину. Также на место ЧП прибыли сотрудники ФСБ, а затем и психиатры.

В итоге силовики, окружив несостоявшегося "революционера" плотным кольцом, препроводили 40-летнего гражданина бывшей советской прибалтийской республики в карету скорой помощи, которая доставила его в психиатрическую клинику.

Все это происходило на глазах большой группы туристов из Японии, прибывших на экскурсию по крейсеру, отмечается в публикации.

Смеяться над "революционером"-одиночкой не стоит, поскольку более безумное начинание, поддержанное Минобороны РФ, уже реализовано на корабле - в часовенке РПЦ там, видимо, будут служить молебны во здравие Дома Романовых, невинно умученных от здешних матросиков-крамольников... В общем, градус безумия на символе Великого Октября явно подрастает...

Хотели изгонять бесов - ан вот они сами-то и появились! Благое, значит, дело задумали православные граждане! Никак нынешнего царя нашего "питерского", всенародно переизбранного, энтот басурманин-чухонец собирался свергнуть? Маловато ладана отпустили на службы и редко звонят в колокольца свои попы - работы им там непочатый край, духов русофобии большавицкай многовато поднакопилось...

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