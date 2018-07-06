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Московский листок

Уволенный из "Форбса" Усков не взял отступные и пошёл на принцип

Опубликовано 06.07.2018 в разделе комментариев 0

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Уволенный из "Форбса" Усков не взял отступные и пошёл на принцип

Уволенный в начале июня главный редактор российской версии Forbes Николай Усков подал в Пресненский суд Москвы иск к издателю журнала - компании АС РУС МЕДИА (входит в издательский дом ACMG). Он требует восстановления на работе в прежней должности, признания незаконными дисциплинарных взысканий и выплаты, в том числе, компенсации морального вреда, сообщает "Интерфакс". 

"Сегодня я направил в Пресненский районный суд Москвы иск о моем восстановлении на работе. В числе требований, заявленных в иске: признание незаконными дисциплинарных взысканий, которым я был подвергнут, восстановление на работе в прежней должности главного редактора журнала Forbes, требование о выплате мне жалования за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда", - рассказал Усков агентству в пятницу. 

Пресс-секретарь Пресненского районного суда Алексей Черников подтвердил РБК, что бывший главред Forbes Николай Усков оспорил свое увольнение. "Поступил иск Ускова о признании приказа об увольнении незаконным, о признании выговора незаконным, компенсации утраченного заработка в размере 495 223 рублей 79 коп. и взыскании морального вреда в размере 50 тыс. рублей", - сказал он. 

"Мы выражаем готовность отстаивать свою позицию в суде", - заявил изданию директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман. 

Напомним, об увольнении Николая Ускова было объявлено 9 июня. В ACMG заявили, что причиной увольнения главреда российского Forbes стала "неудовлетворенность качеством его работы", а также нарушение трудовой дисциплины и пункта "о конкуренции" в трудовом договоре. Вместо него и.о. главного редактора российской версии Forbes стал Николай Мазурин, до этого - шеф-редактор издания. 

Сам Усков тогда заявил, что владелец группы ACMG Александр Федотов пытался вмешиваться в редакционную политику. Он также утверждал, что его уволили за участие в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

Усков написал на Facebook большой пост, где поведал о своем конфликте с владельцем издания и финансовых проблемах компании. Он уточнил, что 8 июня ему был объявлен выговор за то, что 15 мая он примерно час отсутствовал на рабочем месте, участвуя в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Но в приказе об увольнении, помимо этого, было указано и отсутствие на работе 29 мая, когда он снова выступал на "Эхе Москвы". 

"Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, "отползу" в сторону "заниматься другими проектами". Но я этого не сделаю", - отмечал Усков. 

По словам уже экс-главреда издания, его отношения с Федотовым "резко изменились" после скандала с изъятием из зарплатного рейтинга Forbes сведений о зарплате главы ВТБ Андрея Костина. 

Усков руководил журналом Forbes с января 2016 года. Сам журнал издается в России апреля 2004 года по лицензии издательского дома Forbes Inc.

- Тот случай, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - когда даже самый твой заклятый идеологический противник вызывает уважение, пошёл на принцип, отказался от огромной компенсации и пытается доказать воротилам, которые давно себя и считают законом, что существуют ещё такие "устаревшие истины", как КЗОТ, а заодно мы узнали, какие суммы этот "заказник олигархов" и вообще специализирующийся на буржуеведении журнал - платит тем, кто определяет политику издания, побольше депутанов Госдуры получат, неплохо так... Чтоб писать о миллионерах, неплохо быть миллионером, хотя бы рублёвым, самому, и что либерал и антисоветчик Усков тут выступил за равенство наёмного работника и нанимателя перед законом - красиво, "рукопожатно", как они сами говорят.

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