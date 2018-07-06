Минздрав пропагандирует пенсионную реформу как борьбу с пожилым алкоголизмом

Уровень алкоголизма среди неработающих российских пенсионеров почти втрое выше чем у тех, кто продолжает трудиться по достижении пенсионного возраста - такие данные представила главный гериатр Министерства здравоохранения страны Ольга Ткачева на фоне дискуссий вокруг задуманной властями пенсионной реформы, вызвавшей категорическое неприятие большинства населения РФ.

Она рассказала, что Российский геронтологический научно-клинический центр провел специализированное исследование среди женщин 55-64 лет и мужчин 60-64 лет. "Исследование показало, что у неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в три раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии", - цитирует ее РИА "Новости".

Также исследователи выяснили, что неработающие пенсионерки "ниже оценивают свое качество жизни, у них достоверно хуже когнитивные функции и в два раза чаще выявляется вероятная депрессия", отметила представитель Минздрава. "Многофакторный анализ выявил 10 независимых факторов, ассоциированных с депрессией у женщин 55-64 лет, среди которых работа оказалась единственным защитным фактором, снижающим риск депрессии на 55%, - сообщила Ткачева. Низкая физическая активность повышала шанс вероятной депрессии в 3,8 раза".

Проблема злоупотребления алкоголем среди людей пожилого возраста в России "действительно существует", подтвердил РБК главный внештатный психиатр-нарколог Миниздрава Евгений Брюн. "Но, вероятно, имеется в виду именно злоупотребление алкоголем, а не алкоголизм", - отметил он, комментируя данные исследования, представленные Ткачевой.

Для пожилых людей характерны депрессии, чувство одиночества, невостребованности, и они пытаются "лечиться", потребляя алкоголь, снотворное, транквилизаторы, пояснил Брюн, назвав это "социальным сиротством".

Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова заявила, что пенсионная реформа приведет к продлению профессиональной активности россиян и тем самым удлинит им жизнь. Примерно ту же мысль высказал министр труда Максим Топилин. Он заявил, что сейчас практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин, а "основная причина в том, что женщины живут дольше".

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о решении правительства провести пенсионную реформу в стране. Она предусматривает повышение пенсионного возраст на пять лет для мужчин - до 65 лет, и на восемь лет для женщин - до 63 лет. Повышение будет проходить постепенно на протяжении нескольких лет.

Это решение вызвало крайне негативную реакцию населения. По данным соцопросов, около 90% граждан против намерения властей повысить пенсионный возраст в РФ. В нескольких городах России уже состоялись акции протеста.

Противники реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни в России повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.

От редакции: Чего только не придумывает правящая буржузия, чтоб оправдать очередной широкий шаг по узурпации прав и трудовых накоплений народа РФ! То они ссылаются на экс-советские республики, что там давно повысили пенсионный возраст (ну, так от очень плохой экономичекой жизни, от сырьевой зависимости - от "колониального нахлебничества" - и ввели, как в том же Казахстане), то ссылаются на "Запад", как непререкаемый авторитет: уж где капитализм давно царствует, там непременно пенсионный возраст задран. О, Евросоюз, о наш заклятый враг, удушающий Расеюшку санкциями!..

Но, извините, договаривайте тогда, господа, какие там редние зарплаты и сами пенсии. А вы всеми этими драконовскими методами хотите только до 20 тысяч поднять среднюю пенсию? Да ЖКУ к тому момент будут жрать по 15 тысяч! И кому такое повышение нужно? Кстати, господа пропагандисты социального регресса из Минздрава - вам еть чем заняться непосредственно по своему ведомству, а не считать литры выпитой водки - ниже (самый последний) отчаянный материал и фотографии одной из многих больниц в глубинке, где дети содержатся в нечеловеческих условиях. Так что меньше "бла-бла" и водочки в риторике больше ремонтных работ и модернизации инфраструктуры, тогда и народ пить с горя не станет - его не так сложо вылечить, имея средства, а они у вас есть!

Д.Ч.

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