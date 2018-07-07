Организаторы шествия в Москве против пенсионной реформы несогласны с его переносом

5 июля Мэрия Москвы дала официальный ответ на заявку о проведении шествия и митинга против повышения пенсионного возраста. Проведение акции в столице запланировано на вечер 18 июля. Заявка на согласование акции была подана в мэрию представителями профсоюзов, общественных и политических организаций. Организаторы акции приветствуют согласование даты, но не согласны с предложенными местами проведения.

В заявке были предложены для согласования два варианта маршрута шествия и места проведения митинга. Первый: движение от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее по бульварам до проспекта Сахарова, где и должен состояться митинг. Второй: движение от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом в сторону Суворовской площади, где и должен состояться митинг.

В ответе Мэрии предлагаются две альтернативные площадки. В первом случае предлагается проведение шествия и митинга в районе Марьино, в другом - ограничиться митингом в парке Сокольники.

«Мы приветствуем намерение московских властей вести диалог, а также согласование даты проведения мероприятия - 18 июля, - отметил президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. - Вместе с тем, предложенные площадки мало приемлемы для целей заявленного мероприятия. Мы собираемся проводить крупную массовую акцию по такой социально значимой теме как повышение пенсионного возраста и рассчитываем на активное участие москвичей, проживающих в разных районах города».

«Именно поэтому мы запланировали проведение московской акции в будний день, вечером после работы, на 18 июля - когда уже завершены игры Чемпионата мира по футболу и накануне первого чтения законопроекта в Госдуме, предварительно намеченного на 19 июля. Москва огромный город с радиальной моделью транспортных коммуникаций, и логика определения площадки должна исходить из того, чтобы не создавать затруднений для людей. Обеспечить массовость мероприятия мы можем только организовав его в центральных районах Москвы, куда по окончании работы будет удобно добираться москвичам из разных частей города», - пояснил Борис Кравченко.

Он также сообщил, что организаторы готовы отказаться от намерения провести шествие в столице, если для митинга будет предоставлена одна из центральных площадей города, например, Пушкинская. «Мы настроены на дальнейшие переговоры по площадке для проведения акции в Москве», - подчеркнул президент КТР.

Напомним, самыми массовыми акциями 1 июля стали митинги в Омске (приняло участие около 4 500 человек), Челябинске (более 2 000 человек), Вологде и Перми (в каждом больше 1 000 человек). Заметные акции, набравшие от нескольких сотен до тысячи участников, прошли в Биробиджане (Еврейская автономная область), Брянске, Иваново и Кинешме (Ивановская область), Ижевске (Удмуртская Республика), Калуге, Кургане, Липецке, Миассе (Челябинская область), Мурманске, Оренбурге, Саратове, Томске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).

Также акции прошли в Абакане (Республика Хакассия), Апатитах (Мурманская область), Архангельске, Барнауле (Алтайский край), Белгороде, Великом Новгороде, Владимире, Воткинске (Удмуртия), Иркутске, Каменске-Уральском (Свердловская область), Костроме и Нерехте (Костромская область), Краснодаре, Кувандыке (Оренбургская область), Магадане, Нижнекамске (Республика Татарстан), Нижнем Новгороде, Новокузнецке (Кемеровская область), Новокуйбышевске (Самарская область), Пензе, Пскове, Твери, Ярославле, а также в Шуе, Вичуге и Родниках (Ивановская область).

Акции 1 июля в разных регионах были организованы местными отделениями КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР, ПАРНАС и других политических партий, региональными профсоюзными объединениями, местными инициативными группами.

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