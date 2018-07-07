Мой прогноз на 7 июля. Со счетом 3:2 Путин победит Колинду

Накануне «исторической» схватки сборных его высокого превосходительства Путина и Хорватии в СМИ просочилась многозначительная инфа.

Будто Россия реструктуризировала (списала) этой католической стране НАТО весьма приличный миллиардный долг. Как это понимать? Что по этому поводу думает наш спортивно-фельетонный обозреватель Александр Головенко?

- Это хорошо, что вы сразу обратились ко мне, а не в уголовный розыск, - согласился он порассуждать в свободное на работе время. - Там мы с вами еще успеем наговориться.

Я всегда настаивал рябину на коньяке - настаиваю и сейчас. Выигрыш этой встречи в пользу главного форварда Отечества уже состоялся. Но за другим, я бы сказал, ломберным столиком. Это не слишком игриво для вас?

Еще Вольтер говорил: «Поле большое, ворота широкие, мяч круглый, так что счет может быть любой». Это и 2:1 в пользу хозяина Кремля. Или 3:2 или - чем черт не шутит - и вовсе 4:3.

Главное, чтобы наша гостья - президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович получила огромное эстетическое наслаждение от игры. Каковое она получила на фанатской трибуне от победы своих ребят по пенальти над сборной Дании. Эта жгучая блондинка уже заявила, что обязательно прилетит в Сочи поболеть за своих орлов.

Между тем, наши СМИ подняли тревогу: «Где Путин? Почему его неделю не видать на людях?». Странно, что они не задали другой вопрос. Почему хорватская лидерша, как простая смертная, без полагающейся протокольной встречи с гарантом сразу нагрянула в Нижний Новгород покричать за своих?

Это же не курорт на Адриатике. А бывший город Горький - ранее закрытый для иностранцев областной центр оборонного значения. Может, именно там сейчас и производят легендарные гиперзвуковые ракеты с непредсказуемой соринсцеллой (погодите, отвечу на звонок с Лубянки).

Нижним и рулить после БЕНа поставили не какого-нибудь Пескова, а второго секретаря МГК КПСС, опосля вице-мэра Москвы В.Шанцева, который знает толк в таких вещах. Больше 10 лет рулил.

Вам никогда не доводилось готовить встречи лидеров стран НАТО и заниматься их гостеприимством и увеселением? Рад за вас. Уж если меня - простого спецкора «Правды» первый секретарь Брянского обкома приглашал осмотреть «Брянскую поляну»…

Так вот. Колинда же не одна Нижний прилетала, а со своей охраной и свитой. И не сразу на трибуну, а в приготовленный для нее, скажем так, «охотничий домик», охраняемый… (погодите, отвечу на звонок из ФСО).

В общем, надо было поселить ее там и проложить маршрут от «тайной резиденции» до стадиона так, чтобы на глаза ее телохранителей-разведчиков (чего уж там?) не попал ни один наш стратегический объект, похожий на кузницу ракет.

Гости из страны НАТО могли просто фотографировать разбитые нижегородские дороги и по ним вычислить российский оборонно-экономический потенциал. Как они со своих шпионских спутников запросто вычисляют нашу явку на выборах. Оттого нынче и учинили такое «явкобесие».

Вернемся к ломберному столику. Мы с вами будем наивными навальнятами, если думаем, что Колинда летит в Сочи исключительно покричать за бронированным стеклом президентской ложи: «Шайбу! Шайбу!»

Ей нужны от России куда более весомые преференции, кроме списания упомянутого вами долга. Для мистера Путина это семечки. Особенно если учесть, что, по подсчетам СМИ, за 15 лет он, не моргнув глазам, единолично списал африканским странам и прочим неграм 140 млрд. "баксов", примерно 7-6 трлн. руб. Значит, мы с вами можем легко предположить, что сейчас в Сочи где-то под сенью пальм и сикомор готовятся соответствующие соглашения.

Идут жаркие споры и консультации с перерывом на купание в президентском особо охраняемом «лягушатнике» (погодите, отвечу на звонок со Старой площади). В Сочи, кстати, +25 и там, и сям.

Я уже высказал в показаниях свое безошибочное мнение, зачем гаранту нужно 1-место на домашнем мундиале. И, стало быть, выигрыш на этой встрече 7 июля при всей неотразимости хорватской президентши.

Повторю вкратце, хотя и обещал не разглашать. После зимней Олимпиады в Сочи неукротимый Борис Ефимович подсчитал, что она была самой дорогой за всю историю олимпиад - 50 млрд. плохих американских рублей. Фантастика! С чего это?

А с того, что 24 миллиарда «баксов» потратили на строительство спортобъектов и инфраструктуры. А 26 млрд., по его утверждению, - «хищения и откаты».

А во сколько обошелся нашему народу этот чумовой ЧМ-2018 -уже признанный самым дорогим в мире? Его стоимость г-н Путин не назвал. По прикидкам РБК, 14-15 млрд. долл. Не назвали нам стоимость для народа летней бразильской Олимпиады 2016 г. и нынешней зимней в Пчхёнчхане.

В случае «золота» никто не будет спрашивать, сколько нацлидер и Ко вытащили из кармана каждой советско-российской семьи во время жесточайшего экономического кризиса. И сколько растащили и распилили. Немцова же нет. Больше такие вопросы задавать некому.

Погодите, в дверь уже, кажется, стучат…