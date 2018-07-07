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Московский листок

До пенсионного возраста не дожил...

Опубликовано 07.07.2018 в разделе комментариев 3

правительство пенсионеры
До пенсионного возраста не дожил...

В Кирове на 53-м году ушел из жизни депутат Законодательного собрания региона, директор ООО «Агрофирма Осокино» Александр Владимиров. Местные журналисты отмечают, что Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег голосовать за это нововведение. Владимиров уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет.

Ирония судьбы бывает на удивление мрачной.

Человек умер, это горе и ирония, вроде бы, не уместна. Но судьба не спрашивает...

С другой стороны, а с чего мы взяли, что общественная и политическая деятельность отделена от духовной или нравственной непреодолимой стеной? Что смерть депутата никак не связана с его политической и общественной деятельностью?

Хотя, по идее, тогда все правительство Медведева, по масштабам содеянного, должно дать дуба в полном составе...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Верный Трезор. М.С. Салтыков-Щедрин
Посвящается покойному и ему подобным написал 07.07.2018 03:49
Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал: с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules! (Пусть консулы будут бдительны! (лат.))
.
И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать - Трезорка хвостом машет, думает: "Много ли кучеру нужно!" А случится прохожему по своему делу мимо двора идти - Трезорка еще где заслышит: "Ах, батюшки, воры!"
.
Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: "Цены этому псу нет!" И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: "Дайте Трезорке помоев!"
.
А Трезорка из кожи от восторга лезет: "Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!"
.
Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал - так и на него Трезорка воззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети - все выбежали. Думали, грабят; смотрят - ан гость дорогой!
.
- Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.
.
- Благодарю. Прекраснейший у вас песик, Никанор Семеныч! благонамеренный!
.
- Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!
.
- Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!
.
И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:
.
- Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, - и тот по-песьему лаять обязывается!
.
Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.
.
- Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, - доложила однажды купцу Воротилову кухарка.
.
- Не к тому я Трезорку готовил, - сказал купец Воротилов с чувством, - да, видно, правду пословица говорит: собаке - собачья и смерть... Утопить Трезорку!
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До пенсионного возраста не дожил...
Ирония судьбы написал 07.07.2018 03:44
Владимиров уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет.
Ирония судьбы бывает на удивление мрачной.
-
посмотрите что скоро будет еще кое-с-кем....
..посмеетесь!
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(без названия)
киргуду написал 07.07.2018 03:15
ненадо было бабушку ждущую пенсию злить этому (и другим) горе депутату,рву баян!!
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