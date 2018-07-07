До пенсионного возраста не дожил...

В Кирове на 53-м году ушел из жизни депутат Законодательного собрания региона, директор ООО «Агрофирма Осокино» Александр Владимиров. Местные журналисты отмечают, что Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег голосовать за это нововведение. Владимиров уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет.
Ирония судьбы бывает на удивление мрачной.
Человек умер, это горе и ирония, вроде бы, не уместна. Но судьба не спрашивает...
С другой стороны, а с чего мы взяли, что общественная и политическая деятельность отделена от духовной или нравственной непреодолимой стеной? Что смерть депутата никак не связана с его политической и общественной деятельностью?
Хотя, по идее, тогда все правительство Медведева, по масштабам содеянного, должно дать дуба в полном составе...
А.Б.
Посвящается покойному и ему подобным написал 07.07.2018 03:49
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И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать - Трезорка хвостом машет, думает: "Много ли кучеру нужно!" А случится прохожему по своему делу мимо двора идти - Трезорка еще где заслышит: "Ах, батюшки, воры!"
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Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: "Цены этому псу нет!" И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: "Дайте Трезорке помоев!"
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А Трезорка из кожи от восторга лезет: "Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!"
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Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал - так и на него Трезорка воззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети - все выбежали. Думали, грабят; смотрят - ан гость дорогой!
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- Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.
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- Благодарю. Прекраснейший у вас песик, Никанор Семеныч! благонамеренный!
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- Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!
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- Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!
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И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:
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- Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, - и тот по-песьему лаять обязывается!
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Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.
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- Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, - доложила однажды купцу Воротилову кухарка.
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- Не к тому я Трезорку готовил, - сказал купец Воротилов с чувством, - да, видно, правду пословица говорит: собаке - собачья и смерть... Утопить Трезорку!
Ирония судьбы написал 07.07.2018 03:44
Ирония судьбы бывает на удивление мрачной.
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посмотрите что скоро будет еще кое-с-кем....
..посмеетесь!
киргуду написал 07.07.2018 03:15