До пенсионного возраста не дожил...

В Кирове на 53-м году ушел из жизни депутат Законодательного собрания региона, директор ООО «Агрофирма Осокино» Александр Владимиров. Местные журналисты отмечают, что Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег голосовать за это нововведение. Владимиров уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет.

Ирония судьбы бывает на удивление мрачной.

Человек умер, это горе и ирония, вроде бы, не уместна. Но судьба не спрашивает...

С другой стороны, а с чего мы взяли, что общественная и политическая деятельность отделена от духовной или нравственной непреодолимой стеной? Что смерть депутата никак не связана с его политической и общественной деятельностью?

Хотя, по идее, тогда все правительство Медведева, по масштабам содеянного, должно дать дуба в полном составе...

А.Б.