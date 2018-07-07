Назарбаев - идейный борец с коммунизмом

Бывший персек республиканской Компартии продолжает упражняться в антикоммунизме. Причем, все время подводит под эту борьбу то идеи родоплеменной мести, заявляя о том, что его отец был баем и записывался бедняком, чтобы не попасть под репрессии, то модные и находящиеся в тренде на Крещатике идеи «голодомора».

Это, правда, не мешает тому же КПРФ жгуче любить Елбасы, когда они пригласили в Минск на свое заседание СКП-КПСС марионеточную Коммунистическую Народную Партию Казахстана (КНПК), созданную Назарбаевым взамен ликвидированной и уничтоженной старейшей Коммунистической партии Казахстана.

Более того, Геннадий Зюганов даже не моргнул, пригласив коллег из Астаны и награждая их юбилейными медалями, прекрасно зная, что именно эта фальшивая партия инициировала запрос в Конституционный Совет Казахстана о признании недействительным и несоответствующей Конституции решение правительства о предоставлении в аренду космодрома Байконур.

Правильно, ведь «назарбаевские коммунисты» ближе и роднее, чем какие-то оппозиционные режиму коммунисты и закрытые компартии. И вовсе не тревожит КПРФ массовые сносы памятников Ленину, ни массовые переименования в рамках кампании по декоммунизации, как и общая русофобская национал-популистская кампания внутри страны.

Правда Назарбаев и Зюганов, осуждая совместно революции, лимиты на которые давно якобы исчерпаны, явно лукавят, так как тот же Елбасы уже активно проводит свою, только уже собственную «национальную революцию» сверху без, всякого Майдана и незаметно для соседей. Не верите? Тогда почитайте обращение президента РК по случаю Дня памяти жертв политических репрессий от 31 мая 2018 года.

Текст прямо-таки взят с какого-нибудь сайта «Правого Сектора» или партии «Свобода», только вставлены другие названия стран и народов, а так под полную копирку. Зачем тогда удивляться американским базам на Каспии, появлению националистической прозападной «оппозиции» при финансовой поддержке властей и выдавливанию из страны русскоязычного населения.

Назарбаев Н.А. — Голод, прямое насилие и репрессии — результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма»

Уважаемые соотечественники! Сегодня мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий. Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году, и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием.

В результате наш народ понес такие демографические потери, которые редко происходили в мировой истории. В 1929-33-е годы погибли около двух миллионов человек и еще около одного миллиона были вынуждены покинуть страну. Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч приговорены к расстрелу. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей.

Сострадание и помощь со стороны казахского народа помогли им выжить и обрести надежду. Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма». Подобное бывает, когда вместо эволюционного развития происходят революции.

Обращение Президента РК по случаю Дня памяти жертв политических репрессий