Назарбаев - идейный борец с коммунизмом

Бывший персек республиканской Компартии продолжает упражняться в антикоммунизме. Причем, все время подводит под эту борьбу то идеи родоплеменной мести, заявляя о том, что его отец был баем и записывался бедняком, чтобы не попасть под репрессии, то модные и находящиеся в тренде на Крещатике идеи «голодомора».
Это, правда, не мешает тому же КПРФ жгуче любить Елбасы, когда они пригласили в Минск на свое заседание СКП-КПСС марионеточную Коммунистическую Народную Партию Казахстана (КНПК), созданную Назарбаевым взамен ликвидированной и уничтоженной старейшей Коммунистической партии Казахстана.
Более того, Геннадий Зюганов даже не моргнул, пригласив коллег из Астаны и награждая их юбилейными медалями, прекрасно зная, что именно эта фальшивая партия инициировала запрос в Конституционный Совет Казахстана о признании недействительным и несоответствующей Конституции решение правительства о предоставлении в аренду космодрома Байконур.
Правильно, ведь «назарбаевские коммунисты» ближе и роднее, чем какие-то оппозиционные режиму коммунисты и закрытые компартии. И вовсе не тревожит КПРФ массовые сносы памятников Ленину, ни массовые переименования в рамках кампании по декоммунизации, как и общая русофобская национал-популистская кампания внутри страны.
Правда Назарбаев и Зюганов, осуждая совместно революции, лимиты на которые давно якобы исчерпаны, явно лукавят, так как тот же Елбасы уже активно проводит свою, только уже собственную «национальную революцию» сверху без, всякого Майдана и незаметно для соседей. Не верите? Тогда почитайте обращение президента РК по случаю Дня памяти жертв политических репрессий от 31 мая 2018 года.
Текст прямо-таки взят с какого-нибудь сайта «Правого Сектора» или партии «Свобода», только вставлены другие названия стран и народов, а так под полную копирку. Зачем тогда удивляться американским базам на Каспии, появлению националистической прозападной «оппозиции» при финансовой поддержке властей и выдавливанию из страны русскоязычного населения.
Назарбаев Н.А. — Голод, прямое насилие и репрессии — результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма»
Уважаемые соотечественники! Сегодня мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий. Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году, и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием.
В результате наш народ понес такие демографические потери, которые редко происходили в мировой истории. В 1929-33-е годы погибли около двух миллионов человек и еще около одного миллиона были вынуждены покинуть страну. Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч приговорены к расстрелу. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей.
Сострадание и помощь со стороны казахского народа помогли им выжить и обрести надежду. Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма». Подобное бывает, когда вместо эволюционного развития происходят революции.
Обращение Президента РК по случаю Дня памяти жертв политических репрессий
киргуду написал 07.07.2018 10:04
Sergo написал 07.07.2018 09:54