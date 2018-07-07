Почему Москва не для москвичей

На 9 сентября назначены выборы мэра Москвы, и как-то само собой считается, что нынешний мэр Собянин так хорош, так хорош, что в первом же туре у него гарантирована победа, и главная его забота набрать в этом первом туре поменьше, чем Путин, чтобы тот не подумал, что столичный градоначальник метит на его место.

В принципе, выборы организованы так, что проиграть в них действующий мэр и захочет, так не сможет. Это устроилось еще с самых первых выборов Лужкова, когда он несколько лет вообще отменял сбственные выборы, а когда ситуация стала для него совсем управляемой, провел такие "выборА", что даже в Узбекистане позавидовали... И с тех пор сценарий, по сути, не меняется.

Но приличия должны быть соблюдены, и на все мобильные телефоны столичных избирателей приходят новости о том, как и в чем преуспел господин Собянин в деле все большего и лучшего устройства жизни во вверенном ему городе. Причем выглядит все правдоподобно - и жилищное строительство идет, и метро разрастается уже за границы МКАД, и дороги приводятся в порядок, и череда городских праздников меняет друг друга почти непрерывно...

Однако ж кому и зачем эти прекрасные новшества нужны, если пытаться жить в Москве не для отчета, а просто - жить в городе?

Зачем мне, москвичу, все эти собянинские (а до него лужковские) нововведения?

Мне город Москва за мои 58 лет не дал ничего. Как ни странно. Вроде бы работал и в городских структурах, мог бы чего-нибудь... Ах, да, вручили как-то медаль "850 лет Москвы", говорят, может повлиять на прибавку к пенсии, до которой шансов дожить у меня, прямо скажем, немного... Вот и все, пожалуй.

Квартиру себе я купил у города. Без льгот и прочего - просто купил, правда, где хотел: до метро пешком, а под окнами не помойка какая-нибудь, а ровный горизонт леса. Был. За прошедшие 20 лет на горизонте возникли кварталы застройки уже за Кольцевой дорогой, так называемое "Новое Тушино".

Кому нужны эти дома в "новом" Тушино, когда и со старым непонятно, что делать? Где они берут всех этих людей в стране, население которой непрерывно сокращается, для коммерческого заселения в кварталы, находящиеся вне Москвы, далеко от метро, связанные с внешним миром только через узенькое Путилковское шоссе, бывшее совсем недавно просто деревенской улицей в Путилково? Там же, в общем, ничего нет, кроме счастливой возможности видеть из окон верхних этажей настоящую Москву...

Хотя кварталы "настоящей Москвы", бывшие до 1964 года городом Тушино, тоже сносятся, идут под реновацию, чем стирается грань между городом и деревней - в пользу деревни... От дворов и улиц, где выросли многие поколения людей, остаются "коробки для жилья", такие же, как и везде...

И слева от моего дома тоже еще приснопамятной компанией "Интеко" был воздвигнут микрорайон на месте зоны отчуждения вокруг кобальтовой пушки Менделеевского университета. Да-да, пустырь был не "гуляющей" землей, а санитарной зоной, в которой теперь живут счастливые обыватели. Впрочем, у нас ничего, такую же зону застроили и вокруг МИФИ, где реактор хоть и называется учебным, но на самом деле вполне настоящий. И ладно бы только он - там за забором еще и Завод Полиметаллов, выбросы которого во время оно сделали бы честь и Чернобылю... И там теперь тоже живут счастливые москвичи.

Скажите, вот за все за это я должен благодарить московские власти?

Мне вот это "строительство на костях" нужно?

Но застройка - это расходы, и за 20 лет квартплата и налоги, что я плачу, выросли более, чем в 20 раз!

А как иначе? Ведь к новым домам нужны коммуникации - и вот уже в моем экологически когда-то чистом микрорайоне возникла ТЭЦ - когда с нее дует, то окна лучше держать закрытыми, но в щелях образуется черный-черный налет копоти.

На месте парковки перед моим домом построили новую дорогу - по проекту она должна была пройти на 300 метров дальше, но влепили ее прямо перед подъездами. Мы протестовали, мы судились, но разве выиграешь суд в Москве у столичных властей? Вот и сегодня эту дорогу опять ремонтируют, как и в прошлом году...

Вот мне, москвичу, нужны новые дороги, ведущие к районам, которые мне точно не нужны, и при этом отравляющие воздух непосредственно у меня под окнами? Про шум и вибрацию уже не говорю.

Но чтобы строить эти дороги, с меня опять нужно содрать каких-то денег - и вот в моем районе, непосредственно примыкающем к МКАД, уже машину бесплатно поставить - большая проблема. А платные парковки есть даже там, где с них уже хорошо видно Кольцевую дорогу и подмосковные поля.

Когда-то, в принципе, совсем недавно, по окраинным районам города ездить на автомобиле было легко и приятно, и поставить машину - без проблем. Было. Теперь можно подумать, что живем мы в центре какого-нибудь Гонконга, где пробка в час пик начинается прямо от подъезда моего дома.

Вот именно к этим районам, которые возникли бог знает где, и ведут новые линии метро, построенные при Собянине. То есть вы когда-то жили в районе концевых станций, садились вне часа пик на свободные места в вагоне, читали газету... А теперь к вашей станции из Замосковья подъезжает вагон уже битком, ведь линия не рассчитана на то, что вдоль нее будет жить не сотня тысяч, а миллион-полтора.

При этом, кстати, исторический центр Москвы, где жило около 2 миллионов человек, теперь населяет едва полтораста тысяч...

Причем если вас уже раньше приучили пользоваться автомобилем, а теперь старательно отучают - автомобилист в "собянинской" Москве самое униженное и бесправное существо. Но все же автомобиль куда комфортней, чем вагон метрополитена... И, кстати, метро тоже все время дорожает - надо же оплачивать его расширение за пределы тех мест, которые вообще интересны москвичам. Я, например, совсем не интересуюсь жизнью Митино, а ведь там уже вырос целый огромный новый город. Формально Москва, но к столице по сути не имеющий никакого отношения - как и новые районы застройки в болотах на границе с Калужской областью.

Вот нам, москвичам, это все надо? Вдобавок за наш счет...

А оно ведь будет продолжаться.