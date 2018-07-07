Очередной расеянский туроператор приказал долго жить: стабильность!

Петербургский туроператор "Аврора БГ" сообщил о приостановке своей деятельности. Ранее на этой неделе еще два туроператора объявили о том же. "Начиная с 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", - написало ООО "Аврора-БГ" на своем сайте в пятницу, 6 июля.

При этом компания обещает обслужить туристов, уже находящихся на отдыхе. "Сообщаем, что обязательства принятые на себя по договорам о реализации турпродукта (включающего в себя все перечисленные услуги: проживание, а/билеты, трансфер, мед страховка) по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории, будут выполнены в полном объеме", - говорится в обращении.

Компания "Аврора БГ" 29 июня сообщила своим агентствам, что отменяет чартерные программы в Болгарию и Черногорию. У компании за рубежом на момент остановки чартеров находились 400 туристов. Всего от отмены чартеров пострадали порядка тысячи туристов. "Аврора" обещала вернуть им деньги, но пока клиенты жалуются на отказы туроператора это сделать, отмечает "Интерфакс".

Ответственность туроператора перед туристами застрахована на 10 млн рублей в СК "Якорь". Договор действует до 13 июля 2018 года.

Напомним, 4 июля известная компания "Натали Турс" аннулировала подтвержденные туры, так как не может предоставить услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать ее туристов в кредит, и прекратила продажи новых. Путевки до 1 октября приобрели десять тысяч клиентов туроператора на общую сумму 15 млн долларов. 3 июля о своем уходе с российского рынка объявил один из старейших туроператоров страны - DSBW Tours, начавший работу в 1991 году.

29 июня один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. На фоне этого сообщения и из-за финансовых разногласий с российской компанией приостановил сотрудничество партнер в Испании. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

По данным Ростуризма, за границей сейчас находится 3,5 тыс. клиентов "Натали Турс". Как сообщалось ранее, данные о попытках выселить из отелей клиентов "Натали Турс", если они не произведут повторную оплату, поступали из Испании, Греции, Турции, Таиланда, с Кипра и Кубы.

В июне ушел с рынка туроператор "Матрешка тур", ранее выступавший головной структурой "Авроры БГ". Половина ее сотрудников уже уволена.

Кроме того, 15 июня приостановил работу оператор Polar Tour, который не состоял в реестре туроператоров и реестре турагентов.

Как указывает специалисты рынка, сейчас о финансовых проблемах заявляют небольшие, хотя и известные компании. В этом заключается отличие нынешней ситуации от летнего сезона 2014 года, когда разорилось сразу несколько крупных туроператоров, а всего - около трех десятков. Тогда от банкротства туроператоров пострадали около 130 тысяч человек.

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