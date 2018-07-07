Карго-культ для желающих жить долго

Главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва назвала привычки, которые объединяют долгожителей. По её словам, долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать», — сказала Ткачёва.

Она добавила, что на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека: «Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живёт и тем он более сохранен и здоров».

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Понятно, почему официоз принялся рассуждать на разные лады о продолжительности жизни. Тут дело не только в "пенсионной реформе", а по сути сокращения возраста дожития до отрицательных величин, а и в простой логике - что это за власть, в результате действий которой люди стали жить меньше?

Но поскольку минздраву просто нечем отчитаться по данному вопросу, и идут в ход идеи брать пример с долгожителей. Видимо, больше медицинской науке и системе здравоохранения предложить гражданам нечего!

Иначе чем объяснить этот детский лепет из уст главного гериатра минздрава?

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Сначала про науку. Если на уровне официальной медицины вопросы продления жизни не финансируются и нет государственного заказа на исследования, то и предъявить по существу будет нечего.

Оказывается, долгожители едят много фруктов и овощей!

Во-первых, где здесь наука? Какие фрукты и какие овощи? Всем ли людям преклонного возраста можно есть много овощей и фруктов? А то получается, что доживают до старости только те, чей организм в старости переносит много сырых овощей, а те, кто не переносит, умирают раньше.

Во вторых, сколько фруктов и овощей может позволить себе средний пенсионер на свою среднюю пенсию?

Даже для животных уже давно разработаны компьютерные программы для закладки кормов того или иного состава, индивидуально. А для людей минздрав до сих пор предлагает есть невнятные "фрукты и овощи".

Что касается наследственности, то долгожительство, к сожалению, не наследуется достоверно. Слишком много факторов влияют на продолжительность жизни.

В общем, серьезно сказать главному гериатру минздрава по даному поводу нечего.

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Теперь об организации здравоохранения. В стране за последние годы число лечебно-профилактических учреждений сократилось более, чем в 2 раза. Это увеличило доступность медицинской помощи или нет?

Сократилось число препаратов и услуг, которые оказываются в рамках обязательного медицинского страхования (наверно, не надо объяснять, что большинство "возрастных" лекарств импортные и дорогие, то есть не попадают к старикам).

Практически официальной стала категория "неперспективного больного" - бы за это вообще лишал права врачевания... Вот конкретно, моноклональные антитела для ряда категорий онкологических больных хоть и входят в число предоставляемых в рамках ОМС, но в реальности чтобы получить их бесплатно, надо потратить много сил и времени, которых у больных часто нет - надо ли объяснять, что существенная часть таких больных до бесплатного лекарства просто не доживает? Да, можно купить задорого, хорошо, если есть деньги, но средняя московская (большая) пенсия около 17 тысяч рублей в месяц, а 1 флакон "Опдиво" стоит 1-1,5 тысячи долларов (среднему больному требуется 4 флакона на месяц). Вот и выживайте...

Это в Москве. В провинции шансов может не быть вообще.

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Но самое главное, пожалуй, это вопрос: "Зачем жить долго в нашей стране?"

Человек, доживший до преклонных лет, и не сумевший наворовать достаточно, обречен на понижение социального статуса пропорционально возрасту - вплоть до полной нищеты и полуголодного существования. Ваши старческие болезни никто не будет лечить, назначат разве что поддерживающую терапию. Да и то в случае, если вы в состоянии добраться до медицинского центра.

Вам нигде не рады. Ваш опыт и знания никому не нужны - новое поколение часто просто не понимает, о чем вы говорите.

Ваши льготы по старости раздражают правительство, и их все время пытаются урезать - а вы лишаетесь дополнительной связи с миром, который вам и так скоро предстоит покинуть.

На вас смотрят с подозрением - возраст это клеймо, и вас все чаще обыскивает охрана в супермаркете, не украли ли вы чего, вам все чаще намекают, что кафе, куда вы пришли, слишком дорогое для вас.

Вы все чаще становитесь объектом агрессии - либо просто так, потому что старый и слабый, либо из корыстных побуждений - вас легко ограбить. Толпы мошенников пытаются "развести" вас на ненужные или непомерно дорогие услуги, пользуясь тем, что вы все еще доверяете государству и людям. Если вы становитесь беспомощны, то все чаще будете ощущать на себе пренебрежение и агрессию...

Государство и общество все чаще станет напоминать вам: "Зажились, уважаемый!"

Ну и предлагать вам побольше есть капусты и морковки...

Анатолий Баранов