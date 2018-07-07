"Урегулирование статусов" террористов в Сирии продолжается при участии Минобороны

Минобороны России заявило, что боевики в сирийской провинции Деръа согласились прекратить боевые действия. Помимо этого участники вооруженных формирований дали согласие на сдачу оружия, утверждает ведомство.

По информации Минобороны, также удалось договориться об урегулировании статуса боевиков и эвакуации в провинцию Идлиб тех, кто не хочет урегулировать свой статус. Кроме того, достигнута договоренность о восстановлении работы в населенных пунктах органов государственной власти Сирии и обеспечении возвращения беженцев от границы с Иорданией.

Напомним, в ночь на 24 июня российские ВКС приняли участие в наступательной операции проправительственных сил на юго-западе Сирии. Это произошло впервые с момента заключения год назад соглашения с США и Иорданией о создании в этом районе зоны деэскалации.

Ну, а в других населённых пунктах Сирии бои и теракты продолжаются. Вчера сирийские террористы в провинции Дейр-эз-Зор подорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате теракта смертельные ранения получили около двух десятков человек.

Взрыв устроили боевики из группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Они уничтожили заминированный автомобиль у лагеря курдских бойцов из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в населенном пункте Эль-Бусейра, передает ТАСС со ссылкой на портал "Ан-Нашра".

По его информации, жертвами теракта стали 18 человек. Среди погибших оказались 10 бойцов СДС и один полевой командир.

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